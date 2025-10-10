Language
    SIP Calculation: हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से 10 साल बाद कितना बनेगा फंड? देखें कैलकुलेशन

    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:12 PM (IST)

    म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए आप आसानी से निवेश कर सकते हैं। इसके तहत छोटी किस्तों में निवेश कर भविष्य के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि 10 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से कितना फंड बनेगा?

    SIP निवेश: 5000 रुपये मासिक से 10 साल में कितना मिलेगा?

    नई दिल्ली। एसआईपी के जरिए आप छोटी किस्तों स बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको पैसा ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। इसलिए इसकी किस्तों से आपके खर्च पर भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है।  आज हम SIP Calculation की मदद से समझेंगे कि 10 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    कैलकुलेशन 

    • निवेश रकम- 5000 रुपये प्रतिमाह
    • रिटर्न- 12 फीसदी 
    • निवेश अवधि- 10 साल

    अगर कोई व्यक्ति 10 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये निवेश करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 11,62,000 रुपये मिलेंगे। इन 10 सालों में मूलधन 6 लाख रुपये हो जाएगा। 

    अगर आप भी हाल फिलहाल में एसआईपी में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं या निवेश करने के बाद कन्फ्यूज हैं कि कितने समय के लिए और कितना निवेश किया जाए, तो 12+12+20 फॉर्मूला आपके बड़े काम आ सकता है।

    क्या है 12+12+20 फॉर्मूला?

    • 12- इनकम का 12 फीसदी निवेश करें
    • 12- न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 फीसदी रहेगा
    • 20- 20 सालों के लिए निवेश करें

    12+12+20 फॉर्मूला से आप एसआईपी निवेश से जुड़ा कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। इस फॉर्मूला के तहत आपको इनकम का 12 फीसदी पैसा निवेश के लिए रखना चाहिए। तभी आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। वहीं ये निवेश अमाउंट आपकी सेविंग और इमरजेंसी फंड को प्रभावित नहीं करेगा।

    इसके अलावा म्यूचुअल फंड एसआईपी में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 फीसदी होता है। ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। जिसका मतलब हुआ कि ये रिटर्न कम-ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए पोर्टफोलियो को डायवर्सिफाई करना जरूरी है।

    यहां 20% फीसदी का अर्थ हुआ कि आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में 20 सालों तक निवेश करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में आप जितना लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, आपको उतना ही फायदा होता है।