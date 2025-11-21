SIP Calculation: ₹5000 की एसआईपी से कब बनेगा 10 लाख रुपये का फंड, समझें कैलकुलेशन
म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश के लिए लोग ज्यादातर एसआईपी का चयन कर रहे हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे आसान या सरल तरीका है। एसआईपी के जरिए आज निवेशक महज 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं।
आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 5000 रुपये की एसआईपी से 10 लाख रुपये का फंड बनाना चाहे, तो उसे कितना समय लगेगा?
कैलकुलेशन
- निवेश रकम- हर महीने 5000 रुपये
- निवेश रिटर्न- 12 फीसदी रिटर्न
अगर कोई व्यक्ति हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी करता है और उसे 10 लाख रुपये का फंड तैयार करना है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 10 साल तक निवेश करना होगा। आपको 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 10 साल बाद 11,62,000 रुपये मिलेंगे।
अब उन मिथ्स के बारे में बात करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में एसआईपी को लेकर रहते हैं।
शेयर बाजार में गिरावट के वक्त SIP रोक दें
शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में कई लोग गिरावट के समय नुकसान से बचने के लिए एसआईपी रोक देते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। शेयर में गिरावट का समय एसआईपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए। ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो आप मुनाफा कमा सके। शेयर बाजार में गिरावट के समय म्यूचुअल फंड की ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदी जा सकती हैं।
चाहे कुछ भी हो SIP में निवेश नहीं रुकना चाहिए
एसआईपी में हर समय निरंतर निवेश करना संभव नहीं। क्योंकि कई वित्तीय परेशानी लाइफ में आ सकती है। जैसे कोई बड़ा काम करना शादी या घर खरीदना, नौकरी चले जाना इत्यादि।
ऐसे समय में एसआईपी में निवेश करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी स्थिति में आप एसआईपी कुछ महीनों के लिए रोक सकते हैं। इसके साथ ही कुछ समय के लिए अमाउंट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी किसी भी फिक्स्ड निवेश स्कीम के मुकाबले ज्यादा लचीली है। इसलिए एसआईपी पूरी तरह से खत्म या बंद करने से पहले आप अन्य विकल्प चुन सकते हैं।
एसआईपी कितने समय के लिए की जाए, ये आप अपनी जरूरत और सहुलियत के हिसाब से तय करें।
(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
