    SIP Calculation: 8000 रुपये की एसआईपी से 15 साल बाद कितना मिलेगा रिटर्न, देखें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    SIP Calculation: म्यूचुअल फंड में निवेश हर कोई करता तो है, लेकिन ये समझने में अक्सर असमर्थ रहते हैं कि जो फंड पाने का लक्ष्य हम रख रहे हैं, वो हमारी कितनी किस्तों से पूरा हो पाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फंड हमें भविष्य के लिए चाहिए, उसके लिए हमें कितनी किस्त और कितने समय के लिए देनी होगी। ये सभी हम कैलकुलेशन की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं।

    15 साल में 8000 रुपये की एसआईपी से कितना लाभ?

    नई दिल्ली। आज म्यूचुअल फंड अपने आकर्षक रिटर्न की वजह से निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी है। 

    म्यूचुअल फंड में निवेश हर कोई करता तो है, लेकिन ये समझने में अक्सर असमर्थ रहते हैं कि जो फंड पाने का लक्ष्य हम रख रहे हैं, वो हमारी कितनी किस्तों से पूरा हो पाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फंड हमें भविष्य के लिए चाहिए, उसके लिए हमें कितनी किस्त, कितने समय के लिए देनी होगी। ये सभी हम कैलकुलेशन की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। 

    आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 15 साल के लिए हर महीने 8000 रुपये की एसआईपी करने पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा?

    कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- 8000 रुपये प्रतिमाह
    • निवेश अवधि- 15 साल 

    अगर कोई व्यक्ति 15 साल के लिए हर महीने 8000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 40,37,000 रुपये मिलेंगे। वहीं केवल रिटर्न में ही आपको 25,97,000 रुपये मिल जाएंगे। इन 15 सालों में आपका मूलधन 14,40,000 रुपये होगा। 

    अब एसआईपी करते समय कई निवेशक सामान्य गलतियां करते हैं, जिनसे वे परिचित नहीं होते। ऐसे में उन्हें उम्मीद जितना लाभ नहीं मिल पाता। आइए इन गलतियों के बारे में एक-एक करके बात करते हैं।

    SIP करने पर क्या-क्या करते हैं गलतियां?

    प्रॉफिट के पीछे भागना- अक्सर निवेशक ऐसे फंड में निवेश करते हैं, जिनसे हाल ही में अच्छा रिटर्न मिला हो। निवेशक रिटर्न के पीछे भागते हैं। लेकिन निवेश के पीछे भागने से आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलता। किसी भी फंड को केवल बीते रिटर्न देखकर नहीं चुनना चाहिए।

    गिरावट देखने पर निवेश रोक देना- कई बार निवेशक ये भी गलतियां करते हैं कि अगर फंड नुकसान में है, तो उसमे निवेश करना रोक देते हैं। लेकिन यही समय एसआईपी के लिए सबसे बेहतर होता है। ऐसे समय में आप ज्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। ऐसे में लाभ होने पर या जब फंड पॉजिटिव होगा, तब आपका ज्यादा प्रॉफिट बनने के चांस होंगे। 

    सही वक्त का इंतजार करना- म्यूचुअल फंड एसआईपी में निवेश करने का कोई सही समय नहीं है। आप इसे जितना जल्द शुरू करें और जितना लंबे समय के लिए करें, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। म्यूचुअल फंड में मिलने वाले कंपाउंडिंग का फायदा आप तभी ले सकते हैं, जब आप इसमें लंबे समय के लिए निवेश करें।