SIP Calculation: 8000 रुपये की एसआईपी से 10 साल बाद कितना बनेगा फंड? पढ़ें गुणा-गणित
आज ज्यादातर निवेशक म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) में निवेश के लिए एसआईपी का चयन कर रहे हैं। इसके जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। आज हम एसआईपी के जरिए 100 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 10 साल के लिए हर महीने 8000 रुपये की एसआईपी से कितना फंड बनकर तैयार होगा?
नई दिल्ली। निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए एसआईपी का चयन कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। आज हम एसआईपी के जरिए 100 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 10 साल के लिए हर महीने 8000 रुपये की एसआईपी से कितना फंड बनकर तैयार होगा?
कैलकुलेशन
- निवेश रकम- 8000 रुपये प्रतिमाह
- निवेश रिटर्न- 12 फीसदी
- निवेश अवधि-10 साल
एसआईपी कैलकुलेशन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 10 साल के लिए हर महीने 8000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 18,59,000 रुपये मिल सकते हैं। इन 10 सालों में आपका मूलधन 9,60,000 रुपये बनेगा। अगर केवल रिटर्न की बात करें तो आपको 899,000 रुपये मिल सकते हैं।
आप ये एसआईपी कैलकुलेशन घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं।
कैसे करें SIP Calculator का इस्तेमाल?
मौजूदा समय में आपको इंटरनेट पर कई SIP Calculator वेबसाइट मिल जाएगी। इनकी सहायता से आप एसआईपी से जुड़ी कई चीजे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप भी एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
स्टेप 1- सबसे पहले आपको गूगल पर SIP Calculator सर्च करना होगा।
स्टेप 2- फिर आप मनचाही वेबसाइट का इस्तेमाल कर एसआईपी के बारे में पर्याप्त
ज्ञान ले सकते हैं।
स्टेप 3- आप चाहें तो Groww के SIP Calculator का इस्तेमाल कर सकते हैं।
स्टेप 4- अब यहां आपको मंथली इन्वेस्टमेंट, रिटर्न और एसआईपी अवधि का चयन करना होगा।
स्टेप 5- इसके बाद आप स्क्रोल डाउन कर निवेश रकम, मिलने वाला रिटर्न और कुल मैच्योरिटी अमाउंट सबके बारे में आसानी से जान सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।