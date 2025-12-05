SIP Calculation: हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से 8 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें कैलकुलेशन
आज हर कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर रहा है। एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए आज आप 100 रुपये से निव ...और पढ़ें
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड आज निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आकर्षित रिटर्न के साथ आपको जरूरत के हिसाब से अलग-अलग फंड में निवेश करना मौका मिल जाता है। म्यूचुअल फंड में मुख्य रूप से तीन तरह के फंड आते हैं। इनमें इक्विटी, डेट और हाइब्रिड शामिल हैं।
इन फंड्स में आप एसआईपी के जरिए बड़ी आसानी से निवेश कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें निवेश करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं होती। एसआईपी के जरिए आप 100 रुपये से भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।
आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से 8 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?
कैलकुलेशन
- निवेश रकम- हर महीने 6000 रुपये
- निवेश रिटर्न- 12 फीसदी
- निवेश अवधि- 8 साल
अगर कोई निवेशक हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी 8 साल के लिए करें तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 9,69,000 रुपये मिलेंगे। इन 8 सालों में मूलधन ही 5,76,000 रुपये हो जाएगा। इस तरह से आपको केवल रिटर्न में ही 3,93,000 रुपये मिल सकते हैं।
इस साल किस फंड ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न
इस साल DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसिज इक्विटी ओमनी FoF है। इसने एक साल में 134 फीसदी का रिटर्न दिया है। आइए सबसे इस फंड की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं।
(75%) बैल्करॉक ग्लोबल फंड्स- वर्ल्ड गोल्ड फंड (क्लास 12 USD शेयर्स)
(24.49%) वैनेक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ
(1.54%) REPS / रिवर्स रेपो निवेश
अब इस फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स दिख लेते हैं-
|
बेसिक डिटेल्स
|
फीसदी
|
एक्सपेंस रेश्यो
|
1.64%
|
स्टैंडर्ड डेविएशन
|
33.42%
|
शार्प रेश्यो
|
2.92%
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।