SIP Calculation: हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से 12 साल बाद कितना बनेगा फंड, पढ़ें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में आज कौन नहीं जानता। म्यूचुअल फंड में मिलने वाले आकर्षक रिटर्न को देखते हुए हर कोई इसकी ओर बढ़ने लगा है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी से 12 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?

कैलकुलेशन निवेश रकम- हर महीने 6000 रुपये

निवेश अवधि- 12 साल

निवेश रिटर्न- 12 फीसदी अगर कोई व्यक्ति हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 साल बाद, 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 19,34,000 रुपये मिल सकते हैं। इन 12 सालों में आपका मूलधन 8,64,000 रुपये होगा। इसके साथ ही केवल रिटर्न ही 10,70,000 रुपये हो सकता है। म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

अब चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं कि आप अपने लिए आदर्श पोर्टफोलियो कैसे तैयार कर सकते हैं। Business की कंसल्टिंग एडिटर Geetu Moza ने Wealthyworld Pathways Pvt. Ltd. के फाउंडर Sunil Bahri के साथ बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने आदर्श पोर्टफोलियो बनाने के टिप्स दिए है।

एक आदर्श पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? आदर्श पोर्टफोलियो के लिए आपको अपने गोल को स्पष्ट करना चाहिए, जोकि तीन तरह के होते हैं। शॉट टर्म (एक से पांच साल) , मिड टर्म (पांच से सात साल ) और लॉन्ग टर्म गोल (सात साल से ऊपर)। इस पर सुनिल बाहरी कहते हैं "अगर आपके बच्चे की शिक्षा पर खर्च आज से 10 साल बाद होने वाला है, और आप अपना पैसा डेट में निवेश करते हैं तो वह पैसा कभी ग्रो नहीं कर पाएगा, यहां आपको इक्विटी में निवेश करना चाहिए। इसे आसान भाषा में कहे तो मंजिल पर पहुंचने के लिए सही वाहन का चुनाव करना बहुत जरूरी है।"