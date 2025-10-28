SIP Calculation: 6000 रुपये की एसआईपी से 20 साल बाद कितना बनेगा फंड, पढ़ें कैलकुलेशन
आज ज्यादातर निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एसआईपी का चयन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 20 साल तक हर महीने 6000 रुपये निवेश करने पर कितना फंड बनेगा?
नई दिल्ली। एक बेहतर पोर्टफोलियो वहीं है, जिसमें सुरक्षित और असुरक्षित दोनों का मेल हो। असुरक्षित निवेश के लिए अक्सर लोग म्यूचुअल फंड को शामिल करते हैं। इसमें डायरेक्ट शेयर्स खरीदने जितना रिस्क नहीं है। लेकिन ये फिर भी असुरक्षित है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।
म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिलता है। हालांकि ये फिक्स नहीं है। चलिए अब हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 20 साल तक हर महीने 6000 रुपये निवेश करने पर कितना फंड बनेगा?
कैलकुलेशन
- निवेश रकम- 6000 रुपये प्रति माह
- रिटर्न- 12 से 14 फीसदी
अगर कोई व्यक्ति 20 साल के लिए हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 59,95,000 रुपये मिलेंगे। इन 20 सालों में उस व्यक्ति का मूलधन 14,40,000 रुपये बनेगा।
अक्सर हमारे मन में ये सवाल होता है कि अगर किसी फंड से हमें लगातार 3 से 4 महीने तक नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में क्या करें?
यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर विशाल चोपड़ा से हमने म्यूचुअल फंड पर कई तरह के सवाल पूछे थे। हमने उनसे पूछा अगर किसी म्यूचुअल फंड से 4 या 5 महीने तक नुकसान हो रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए?
उन्होंने कहा कि इक्विटी फंड में अस्थिरता होना सामान्य है। अगर कुछ महीनों तक नुकसान भी हो रहा है, तो इसमें निवेश जारी रखना चाहिए। मार्केट में उतार-चढ़ाव होना सामान्य है। इसलिए निवेशकों को नुकसान होने पर चिंतित रहना चाहिए।
आपको ऐसे समय में अपने लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई म्यूचुअल फंड गिर रहा हो, तो ये समय ज्यादा से ज्यादा निवेश के लिए अच्छा होता है। ऐसे समय में आप कम कीमत पर ज्यादा से ज्यादा इक्विटी खरीद सकते हैं।
(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
