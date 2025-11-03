SIP Calculation: 5000 रुपये की एसआईपी से 5 साल में कितना बनेगा फंड; देखें गुणा गणित

नई दिल्ली, आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति एसआईपी कर रहा है। एसआईपी आपको भविष्य के लिए बड़ी रकम तैयार करने में मदद करता है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से 5 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?

कैलकुलेशन

निवेश रकम- 5000 रुपये प्रतिमाह

निवेश अवधि- 5 साल

अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये निवेश करें, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 4,12,000 रुपये मिलेंगे। इन सालों में मूलधन 3 लाख रुपये होगा।

क्या होता है SIP?

एसआईपी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। जैसे की इसके नाम से समझ आ रहा है कि एक निश्चित समय के लिए निश्चित निवेश के साथ पैसा लगाना। आपको एसआईपी में कई तरह के फायदे मिल जाते हैं। जो आपको किसी और निवेश तरीके में नहीं मिलेंगे।