    SIP Calculation: 5000 रुपये की एसआईपी से 5 साल में कितना बनेगा फंड; देखें गुणा गणित

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    SIP Calculation: आज ज्यादातर लोग एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना पसंद करते हैं। इसके जरिए आप किस्तों में पैसा लगा सकते हैं। एसआईपी आपको छोटी किस्त से बड़ा फंड बनने में मदद करती है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से 5 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    नई दिल्ली, आज के समय में हर दूसरा व्यक्ति एसआईपी कर रहा है। एसआईपी आपको भविष्य के लिए बड़ी रकम तैयार करने में मदद करता है।  आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से 5 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    कैलकुलेशन 

    निवेश रकम- 5000 रुपये प्रतिमाह

    निवेश अवधि- 5 साल 

    अगर कोई व्यक्ति 5 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये निवेश करें, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 4,12,000 रुपये मिलेंगे। इन सालों में मूलधन 3 लाख रुपये होगा। 

    क्या होता है SIP?

    एसआईपी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। जैसे की इसके नाम से समझ आ रहा है कि एक निश्चित समय के लिए निश्चित निवेश के साथ पैसा लगाना। आपको एसआईपी में कई तरह के फायदे मिल जाते हैं। जो आपको किसी और निवेश तरीके में नहीं मिलेंगे।

    फायदे-

    • एसआईपी के जरिए आप 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें अधिकतम लिमिट नहीं है। 

    • आप जब चाहे एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। 

    • इसके साथ ही आप जब चाहे इसे रोक सकते हैं।

    • इसमें एफडी या आरडी के लिए समय सीमा नहीं होती, आप इसमें कितने भी लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। 

    नुकसान

    एसआईपी के तहत आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है। इन फंड से मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। 