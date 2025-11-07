Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIP Calculation: 4000 रुपये की एसआईपी से 15 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 04:27 PM (IST)

    म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) को आज हर कोई अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहा है। इसमें निवेश करने का सबसे आसान तरीका एसआईपी है। एसआईपी के जरिए आप छोटी-छोटी किस्तों से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन (SIP Calculation) की मदद से समझेंगे कि 15 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करने पर कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में आज हर कोई निवेश करना चाहता है।म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 15 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करने पर कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैलकुलेशन 

    • निवेश रकम- हर महीने 4000 रुपये
    • रिटर्न- 12 से 14 फीसदी 

    अगर कोई निवेश 15 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 20,18,000 रुपये मिलेंगे। इन 15 सालों में केवल मूलधन 7,20,000 रुपये होगा। इन 15 सालों में आपका केवल रिटर्न ही 12,98,000 रुपये बन जाएगा। 

    आज हम आपको ऐसे रामबाण तरीका बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप कम समय में बड़ा फंड बना पाएंगे। आइए जानते हैं कि आप 15x15x15 नियम का एसआईपी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 

     क्या है 15x15x15 नियम?

    इस नियम के अनुसार आपको 1 करोड़ रुपये का फंड कम समय बनाने के लिए हर महीने 15 हजार रुपये निवेश करने होंगे। ये निवेश आपको 15 साल के लिए करना होगा। इस तरह से आप 15 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 15 साल बाद ही 1 करोड़ रुपये का फंड बना पाएंगे। 

    आइए इसे कैलकुलेशन की मदद से समझते हैं। 

    कैलकुलेशन 

    • निवेश रकम-15 हजार हर महीने
    • रिटर्न- 15 फीसदी
    • निवेश अवधि- 15 साल 

    अगर कोई निवेशक 15 साल के लिए हर महीने 15 हजार रुपये निवेश करें, तो उसे 15 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 1,01,52,946 रुपये मिलेंगे। इन 15 सालों में मूलधन 27 लाख रुपये होगा। वहीं केवल मुनाफे में ही 74,52,946 रुपये मिल जाएंगे। 

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US