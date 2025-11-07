SIP Calculation: 4000 रुपये की एसआईपी से 15 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें कैलकुलेशन

आज हम आपको ऐसे रामबाण तरीका बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप कम समय में बड़ा फंड बना पाएंगे। आइए जानते हैं कि आप 15x15x15 नियम का एसआईपी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।

क्या है 15x15x15 नियम?

इस नियम के अनुसार आपको 1 करोड़ रुपये का फंड कम समय बनाने के लिए हर महीने 15 हजार रुपये निवेश करने होंगे। ये निवेश आपको 15 साल के लिए करना होगा। इस तरह से आप 15 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 15 साल बाद ही 1 करोड़ रुपये का फंड बना पाएंगे।