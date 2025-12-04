Language
    SIP Calculation: 4000 रुपये की एसआईपी से 15 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें गुणा-गणित

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:10 AM (IST)

    म्यूचुअल फंड आज निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। लोग इसे अपने पोर्टफोलियो में असुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में शामिल करते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड आज निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। लोग इसे अपने पोर्टफोलियो में असुरक्षित स्कीम के रूप में जोड़ते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि 15 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करने पर आपका कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- हर महीने 4000 रुपये
    • निवेश अवधि- 15 साल
    • निवेश रिटर्न- 12 फीसदी

     

    अगर कोई व्यक्ति 15 साल के लिए हर महीने म्यूचुअल फंड में 4000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 20,18,000 रुपये मिलेंगे। इन 15 सालों में आपका मूलधन ही 7,20,000 रुपये बन जाएगा। इसके साथ ही 12,98,000 रुपये आपको केवल रिटर्न में मिल सकते हैं। 

    आइए अब अपने एक्सपर्ट से म्यूचुअल फंड से जुड़े आज के सवाल के बारे में बात करते हैं। 

    सवाल) SIP में कितना निवेश करना चाहिए? 

    जवाब) AUM वेल्थ के फाउंडर और फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अमित सूरी ने कहा कि ज़्यादातर लोग SIP को बस एक और निवेश मानते हैं, जबकि सच ये है कि ये आपके पूरे फाइनेंशियल प्लान की नींव है। जितना जल्दी शुरू करेंगे और जितना ज़्यादा कर पाएंगे, उतना बेहतर। अक्सर लोग कहते हैं “ऐसा SIP करो कि पता ही न चले”। मेरा कहना उल्टा है. SIP ऐसी होनी चाहिए कि महसूस हो कि हर महीने कुछ जा रहा है। तभी तो कल रिज़ल्ट भी महसूस होगा।

    अगर आप 25 या 30 की उम्र में हैं, तो एक्सेलरेटर अभी से दबाइए. शुरुआत बड़ी हो या छोटी, लेकिन बढ़ाना ज़रूरी है। SIP को EMI की तरह मानिए, फर्क बस इतना है कि EMI आपकी जेब से पैसा निकालती है, और SIP आपका भविष्य बनाती है। याद रखिए, SIP सिर्फ निवेश नहीं एक आदत है, जितनी मजबूत आदत, उतना मजबूत भविष्य।

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

     

