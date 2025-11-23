Language
    SIP Calculation: 4000 रुपये की एसआईपी से 10 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें कैलकुलेशन

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:10 AM (IST)

    म्यूचुअल फंड एसआईपी में आज हर कोई निवेश करना चाहता है। एक बेहतर पोर्टफोलियो वही है, जिसमें सुरक्षित और असुरक्षित निवेश स्कीम का मिश्रण हो। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद समझते हैं कि अगर कोई 10 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसका कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    म्यूचुअल फंड में आज हर कोई जमकर निवेश कर रहा है। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी हो सकता है। हालांकि ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद समझते हैं कि अगर कोई 10 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसका कितना फंड बनकर तैयार होगा?

    कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- हर महीने 4000 रुपये
    • निवेश रिटर्न- 12 फीसदी 
    • निवेश अवधि- 10 साल

    अगर कोई निवेशक 10 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 9,29,000 रुपये मिलेंगे। इन 10 सालों में आपका मूलधन 4,80,000 रुपये हो जाएगा। वही आपका केवल रिटर्न ही 4,49,000 रुपये बन जाएगा। 

    क्या होता है SIP?

    एसआईपी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। जैसे की इसके नाम से समझ आ रहा है कि एक निश्चित समय के लिए निश्चित निवेश के साथ पैसा लगाना। आपको एसआईपी में कई तरह के फायदे मिल जाते हैं। जो आपको किसी और निवेश तरीके में नहीं मिलेंगे।

    फायदे-

    • एसआईपी के जरिए आप 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें अधिकतम लिमिट नहीं है। 

    • आप जब चाहे एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। 

    • इसके साथ ही आप जब चाहे इसे रोक सकते हैं।

    • इसमें एफडी या आरडी के लिए समय सीमा नहीं होती, आप इसमें कितने भी लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं। 

    नुकसान

    एसआईपी के तहत आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है। इन फंड से मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। 

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)



