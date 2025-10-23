SIP Calculation: हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी से 15 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। एसआईपी के जरिए आप छोटी किस्तों से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए एसआईपी का ही चयन करते हैं। अगर आप भी एसआईपी करने का विचार कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का हो सकता है।

आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी से 15 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?

कैलकुलेशन

अगर कोई हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है, तो 15 साल बाद उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 20,18,000 रुपये मिलेंगे। वहीं इन 15 सालों में आपका मूलधन 7,20,000 रुपये होगा।

हमने एसआईपी कैलकुलेशन तो समझ ली, लेकिन अक्सर हम म्यूचुअल फंड में इसलिए निवेश नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी फंड को चुनने में असमर्थ हो जाते हैं। हमने नीचे कुछ ऐसे मिड कैप फंड की लिस्ट दी है, जिसने तीन साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है।