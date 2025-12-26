SIP Calculation: 3000 रुपये की एसआईपी से 10 साल बाद कितना बनेगा फंड, चेक करें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए आज कई तरह के विकल्प मौजूद है। लेकिन इसमें निवेश के लिए ज्यादातर लोग एसआईपी का चयन करते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 3000 रुपये की एसआईपी से 10 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कैलकुलेशन निवेश रकम- हर महीने 3000 रुपये

निवेश रिटर्न- 12 फीसदी

निवेश अवधि- 10 साल अगर कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में हर महीने 3000 रुपये निवेश करता है, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 6,97,000 रुपये मिलेंगे। इन 10 सालों में आपका मूलधन 3,60,000 रुपये होगा। इस तरह से केवल रिटर्न में ही 3,37,000 रुपये मिल सकते हैं। हालांकि ये रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

बाजार गिरने पर SIP बंद करना आमतौर पर ये देखा जाता है कि एसआईपी निवेशक शेयर बाजार गिरने पर घबरा जाते हैं। वे ऐसी स्थिति में एसआईपी को बंद करने पर विचार करते हैं। ताकि उन्हें इससे ज्यादा नुकसान न हो। जो कि पूरी तरह से गलत है। म्यूचुअल फंड में अगर आप मुनाफा चाहते हैं, तो लंबे समय के निवेश करें। लंबे समय में निवेश करने पर आपको मुनाफा देखने को मिलेगा।

इसके साथ ही जब शेयर बाजार में गिरावट आती है, तो ये समय और निवेश करने के लिए बेहतर माना जाता है। क्योंकि इस समय शेयर की वैल्यू कम हो जाती है या आपको शेयर कम कीमत पर मिल जाते हैं। इसलिए ये समय एसआईपी रोकने का नहीं, बल्कि निवेश करने का समय होता है।

सही फंड न चुनना निवेशक को अपनी जरूरत के हिसाब से फंड का चयन करना चाहिए। जैसे अगर वे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, तो इक्विटी फंड में निवेश करें। ऐसी ही अगर वे कम जोखिम वाले फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो डेट और हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड जैसे ईटीएफ में भी निवेश किया जा सकता है।