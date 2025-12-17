SIP Calculation: 1000 रुपये की एसआईपी से 15 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा, पढ़ें कैलकुलेशन
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड आज निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है। इसमें निवेश के लिए ज्यादातर लोग एसआईपी का चयन करते हैं। एसआईपी के जरिए आप किस्तों में निवेश करते हैं, जिससे निवेश रकम भी कम लगती है और थोड़ा-थोड़ा निवेश कर बड़ा फंड तैयार हो जाता है।
आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि अगर हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी की जाए तो 15 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा?
कैलकुलेशन
- निवेश रकम- हर महीने 1000 रुपये
- निवेश अवधि- 15 साल
अगर कोई व्यक्ति हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 15 साल बाद 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 5,05,000 रुपये मिलेंगे। इन 15 सालों 1,80,000 निवेश रकम जमा हो जाएगी। इसके साथ ही केवल रिटर्न में ही 3,25,000 रुपये मिल जाएंगे।
चलिए अब ऐसे फंड के बारे में जानते हैं, जिसने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। ये रिटर्न 100 फीसदी से भी ज्यादा रहा। आइए अब इस फंड के बारे में भी जान लेते हैं।
Top Mutual Fund: किस फंड ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न?
इस साल DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसिज इक्विटी ओमनी FoF है। इसने एक साल में 134 फीसदी का रिटर्न दिया है। आइए सबसे इस फंड की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं।
- (75%) बैल्करॉक ग्लोबल फंड्स- वर्ल्ड गोल्ड फंड (क्लास 12 USD शेयर्स)
- (24.49%) वैनेक गोल्ड माइनर्स ईटीएफ (
- (1.54%) REPS / रिवर्स रेपो निवेश
अब इस फंड के बारे में बेसिक डिटेल्स दिख लेते हैं-
|बेसिक डिटेल्स
|फीसदी
|एक्सपेंस रेश्यो
|1.64%
|स्टैंडर्ड डेविएशन
|33.42%
|शार्प रेश्यो
|2.92%
(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
