SIP Calculation: 6000 रुपये की एसआईपी से 12 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें कैलकुलेशन 

    नई दिल्ली।  एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे आसान तरीका है। इसके जरिए आप छोटी किस्तों से बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि 6000 रुपये की एसआईपी से 12 साल बाद कितना फंड बनकर तैयार होगा। आइए इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। 

    कैलकुलेशन

    निवेश रकम- 6000 रुपये प्रति माह

    निवेश अवधि- 12 साल 

    अगर कोई व्यक्ति 12 साल के लिए हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के  हिसाब से उसे 19,34,000 रुपये मिलेंगे। इन 12 सालों में मूलधन 8,64,000 रुपये मिलेंगे। 

    क्या होता है SWP?

    • एसडब्ल्यूपी एसआईपी के बिल्कुल विपरीत है। जहां आप एसआईपी के जरिए किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। वहीं एसडब्ल्यूपी के जरिए आप किस्तों में निकासी कर सकते हैं। 
    • एसडब्लूपी को Systematic Withdrawal प्लान भी कहा जाता है। 
    • इसमें निवेश के लिए आपको एकमुश्त पैसे जमा करने होते हैं। आप इसका इस्तेमाल एसआईपी करने के 15 या 20 साल बाद कर सकते हैं। एसआईपी में जमा पैसों को आप एसडब्ल्यूपी के जरिए निवेश कर सकते हैं। 
    • ऐसा करने पर आपके कुछ पैसे मार्केट में निवेश रहेंगे, वहीं निवेश रकम के साथ कुछ रिटर्न अमाउंट आपको एक निश्चित समय पर इनकम के रूप में मिलता रहेगा। 

    Step- Up क्या है?

    Step- Up एक फीचर है, जिसके जरिए आप निवेश रकम को एक निश्चित समय के अंतराल पर निश्चित अमाउंट तक बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप हर महीने होने वाली है 4000 रुपये की एसआईपी को हर साल 15 फीसदी बढ़ा सकते हैं। वहीं यही 4000 रुपये की एसआईपी अगले साल 4600 रुपये होगी। ऐसे ही 2 साल बाद ये निवेश रकम 5290 (4600x15%+4600) रुपये होगा। 

    कैसे तैयार करें मोटा फंड?

    इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति ने 20 साल के लिए हर साल 4000 रुपये प्रति माह की एसआईपी की। अपनी निवेश रकम को वो स्टेप अप की मदद से हर साल 15 फीसदी बढ़ाता है। तो उसे 20 साल बाद  1,51,00,000 मिलेंगे। इन 20 सालों में आपका रिटर्न 89,81,000 रुपये होगा। 

    अब इसी 1,51,00,000 रुपये का आप एसडब्ल्यूपी की सहायता से फिर से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एसडब्ल्यूपी में हमने हर महीने 30 हजार रुपये का विड्रॉल रखा है। इस तरह से भी आप 12,660,000 करोड़ रुपये रिटर्न में ही कमा लेंगे। वहीं आपको 20 साल फाइनल अमाउंट  13.45 करोड़ रुपये का मिलेगा। 

    हालांकि ये कैलकुलेशन अनुमानित रिटर्न 12 फीसदी पर की गई है। ये रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। 