SIP Calculation: 5000 रुपये की एसआईपी से 10 साल बाद कितना बनेगा फंड, देखें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में आज हर कोई निवेश करना चाहता है। इसका कारण है, इसमें मिलने वाला रिटर्न। म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी होता है। हालांकि ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर भी निर्भर करता है।

आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी से 10 साल बाद कितना फंड बनेगा?

कैलकुलेशन

निवेश रकम- हर महीने 5000 रुपये

निवेश रिटर्न- 12 फीसदी

अगर कोई व्यक्ति 10 साल के लिए हर महीने 5000 रुपये की एसआईपी करता है, तो 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 25,23,000 रुपये मिलेंगे। इन 10 सालों में मूलधन 9 लाख रुपये होगा।

आप 4ंx15x20 फॉर्मूला के हिसाब से अगर एसआईपी करते हैं, तो इससे आसानी से 1 करोड़ से अधिक फंड जमा कर लेंगे।

क्या है 4x15x20 का फॉर्मूला?

इस फॉर्मूले में 4 का अर्थ है कि आपको हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करनी होगी।

वहीं 15 का अर्थ है कि आपको हर साल निवेश अमाउटं को 15 फीसदी बढ़ाना होगा।

इसके साथ ही 20 का मतलब है कि निवेश अवधि 20 साल रहेगी।

हम कैलकुलेशन की मदद से इस फॉर्मूले को और बेहतर तरीके से समझते हैं।

कैलकुलेशन

निवेश रकम- हर महीने 4000 रुपये

रिटर्न- 12 फीसदी

निवेश अवधि- 20 साल

हर साल बढ़ेगा- 15 फीसदी (स्टेप अप फीचर की सहायता से बढ़ाए)

अगर कोई व्यक्ति 20 साल के लिए हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है। वहीं निवेश रकम को हर साल 15 फीसदी बढ़ाता भी है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी पर 1,21,00,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। वहीं 15 फीसदी स्टेप अप के साथ इन 20 सालों में मूलधन 49,17,000 रुपये होगा।