    SIP Calculation: 4000 रुपये 20 लाख का फंड कब तक तैयार होगा, कितने समय तक करना होगा निवेश?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:57 PM (IST)

    नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड एसआईपी आज निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है। एसआईपी के जरिए हम किस्तों में पैसे निवेश कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी से 20 लाख का फंड कब तक तैयार होगा?

    कैलकुलेशन

    • निवेश रकम- 4000 रुपये प्रतिमाह
    • निवेश रिटर्न- 12 फीसदी

    अगर कोई व्यक्ति हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 20 लाख का फंड तैयार करने में 15 साल का समय लगेगा। इन 15 सालों में आपके पास 20,18,000 रुपये होंगे। इसके साथ ही आप 15 सालों में 7,20,000 रुपये जमा कर लेंगे। अगर रिटर्न की बात करें तो इससे 12,98,000 रुपये मिल सकते हैं। हालांकि ये रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है। 

    अब ऐसे 10 फंड के बारे में बात कर लेते हैं, जिन्होंने इस साल सबसे ज्यादा रिटर्न दिया।

    2025 के 10 टॉप फंड

    नाम AUM एक्सपेंस रेश्यो रिटर्न
    DSP वर्ल्ड गोल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी FoF 1688.963 1.64 175.2223134
    SBI सिल्वर ईटीएफ FOF 1455.66 0.31 145.749488
    आदित्य बिड़ला SL सिल्वर ईटीएफ FOF 639.9023 0.3 144.2408302
    निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ FOF 2512.113 0.27 143.9883763
    कोटक सिल्वर ईटीएफ FoF 398.5877 0.14 143.9099352
    HDFC सिलवर ईटीएफ FoF 1878.699 0.18 143.889351
    ICICI प्रू  सिल्वर ETF FOF 4011.727 0.12 143.7003413
    UTI सिल्वर ईटीएफ FoF 294.5212 0.16 142.5265113
    एक्सिस सिल्वर FoF 533.8407 0.16 142.3155731
    टाटा सिल्वर ईटीएफ FoF 494.995 0.2 138.4823287

    हालांकि ये ध्यान रखें कि किसी भी फंड का चयन सिर्फ रिटर्न देखकर न करें। फंड्स के रिस्क फैक्सटर्स देखना भी महत्वपूर्ण है। 

    (डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

