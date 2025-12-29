SIP Calculation: 4000 रुपये 20 लाख का फंड कब तक तैयार होगा, कितने समय तक करना होगा निवेश?

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड एसआईपी आज निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प बन गया है। एसआईपी के जरिए हम किस्तों में पैसे निवेश कर सकते हैं। आज हम एसआईपी कैलकुलेशन की मदद से समझेंगे कि हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी से 20 लाख का फंड कब तक तैयार होगा?

कैलकुलेशन निवेश रकम- 4000 रुपये प्रतिमाह

निवेश रिटर्न- 12 फीसदी अगर कोई व्यक्ति हर महीने 4000 रुपये की एसआईपी करता है, तो उसे 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 20 लाख का फंड तैयार करने में 15 साल का समय लगेगा। इन 15 सालों में आपके पास 20,18,000 रुपये होंगे। इसके साथ ही आप 15 सालों में 7,20,000 रुपये जमा कर लेंगे। अगर रिटर्न की बात करें तो इससे 12,98,000 रुपये मिल सकते हैं। हालांकि ये रिटर्न कम या ज्यादा हो सकता है।