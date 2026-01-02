SIP Calculation: 1000 रुपये की एसआईपी से ₹10 लाख का फंड बनाने में कितना समय लगेगा? पढ़ें कैलकुलेशन

नई दिल्ली। आज हर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि जो एसआईपी अमाउंट हम निवेश कर रहे हैं, उससे हमें कब तक मनचाहा रिटर्न मिलेगा। ये समझने में म्यूचुअल फंड एसआईपी हमारी मदद करता है। आज हम जानेंगे कि हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी से 10 लाख रुपये का फंड बनाने में कितना समय लगेगा?

कैलकुलेशन निवेश रकम- हर महीने 1000 रुपये

निवेश रिटर्न- 12 फीसदी अगर हम हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हैं, तो हमें 10 लाख का फंड प्राप्त करने के लिए 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 21 साल तक निवेश करना होगा। 21 साल निवेश करने पर आपको 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 11,39,000 रुपये मिल सकते हैं। इन 21 सालों में आपका मूलधन 2,52,000 रुपये होगा। इसी तरह आपका केवल रिटर्न ही 8,87,000 रुपये मिल सकते हैं।