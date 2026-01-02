SIP Calculation: 1000 रुपये की एसआईपी से ₹10 लाख का फंड बनाने में कितना समय लगेगा? पढ़ें कैलकुलेशन
नई दिल्ली। आज हर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता है। लेकिन ये समझ नहीं आता कि जो एसआईपी अमाउंट हम निवेश कर रहे हैं, उससे हमें कब तक मनचाहा रिटर्न मिलेगा। ये समझने में म्यूचुअल फंड एसआईपी हमारी मदद करता है। आज हम जानेंगे कि हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी से 10 लाख रुपये का फंड बनाने में कितना समय लगेगा?
कैलकुलेशन
- निवेश रकम- हर महीने 1000 रुपये
- निवेश रिटर्न- 12 फीसदी
अगर हम हर महीने 1000 रुपये निवेश करते हैं, तो हमें 10 लाख का फंड प्राप्त करने के लिए 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 21 साल तक निवेश करना होगा। 21 साल निवेश करने पर आपको 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 11,39,000 रुपये मिल सकते हैं। इन 21 सालों में आपका मूलधन 2,52,000 रुपये होगा। इसी तरह आपका केवल रिटर्न ही 8,87,000 रुपये मिल सकते हैं।
आपको सैलरी के हिसाब से एसआईपी में कितना निवेश करना चाहिए, ये आप 70/10/10/10 नियम से पता लगा सकते हैं।
क्या है 70/10/10/10 नियम?
ये नियम आपको सैलरी के हिसाब से खर्च मैनेज करने में मदद करता है।
70% - रोजमर्रा के खर्चों के लिए
10%- लंबे समय तक का निवेश
10%- शॉर्ट टर्म बचत
10%- विकास के लिए
सैलरी का ये हिस्सा आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी में आपको तभी लाभ मिलेगा जब आप लंबे समय तक इसमें निवेश करें।
(डिस्क्लेमर: यहां म्यूचुअल फंड पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। म्यूचुअल फंड में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
