क्या है SIP का 15x15x15 नियम, कम समय में बड़ा फंड तैयार करने का रामबाण, कैसे करें इस्तेमाल?
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड को आज हर कोई अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें आकर्षक रिटर्न मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए हमें से कई एसआईपी का सहारा लेते हैं।
आज हम आपको ऐसे रामबाण तरीका बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप कम समय में बड़ा फंड बना पाएंगे। आइए जानते हैं कि आप 15x15x15 नियम का एसआईपी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्या है 15x15x15 नियम?
इस नियम के अनुसार आपको 1 करोड़ रुपये का फंड कम समय बनाने के लिए हर महीने 15 हजार रुपये निवेश करने होंगे। ये निवेश आपको 15 साल के लिए करना होगा। इस तरह से आप 15 फीसदी रिटर्न के हिसाब से 15 साल बाद ही 1 करोड़ रुपये का फंड बना पाएंगे।
आइए इसे कैलकुलेशन की मदद से समझते हैं।
कैलकुलेशन
- निवेश रकम-15 हजार हर महीने
- रिटर्न- 15 फीसदी
- निवेश अवधि- 15 साल
अगर कोई निवेशक 15 साल के लिए हर महीने 15 हजार रुपये निवेश करें, तो उसे 15 फीसदी रिटर्न के हिसाब से उसे 1,01,52,946 रुपये मिलेंगे। इन 15 सालों में मूलधन 27 लाख रुपये होगा। वहीं केवल मुनाफे में ही 74,52,946 रुपये मिल जाएंगे।
क्या होता है SIP?
एसआईपी को हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। जैसे की इसके नाम से समझ आ रहा है कि एक निश्चित समय के लिए निश्चित निवेश के साथ पैसा लगाना। आपको एसआईपी में कई तरह के फायदे मिल जाते हैं। जो आपको किसी और निवेश तरीके में नहीं मिलेंगे।
फायदे-
एसआईपी के जरिए आप 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। इसमें अधिकतम लिमिट नहीं है।
आप जब चाहे एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं।
इसके साथ ही आप जब चाहे इसे रोक सकते हैं।
इसमें एफडी या आरडी के लिए समय सीमा नहीं होती, आप इसमें कितने भी लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं।
नुकसान
एसआईपी के तहत आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है। इन फंड से मिलने वाला रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।
