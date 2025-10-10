बाजार में गिरावट का नहीं दिख रहा कोई भय! SIP इनफ्लो में सितंबर महीने में बना नया रिकॉर्ड, पहली बार 29000 करोड़ के पार

एएमएफआई के मुख्य कार्यकारी वेंकट एन. चालसानी के मुताबिक "म्यूचुअल फंड उद्योग ने सितंबर में अपनी विकास गति बनाए रखी, अग्रिम कर भुगतान से जुड़े अस्थायी आउट फ्लो के बावजूद कुल संपत्ति बढ़कर ₹75.61 लाख करोड़ हो गई। इक्विटी फंडों में लगातार 55वें महीने सकारात्मक निवेश देखा गया, जो दीर्घकालिक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में इक्विटी में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

एसआईपी ने ₹29,361 करोड़ के रिकॉर्ड मासिक योगदान और 9.25 करोड़ सक्रिय खातों के साथ एक नया मील का पत्थर हासिल किया, जिससे खुदरा निवेशकों की अनुशासित और व्यवस्थित निवेश के प्रति बढ़ती रुचि की पुष्टि हुई।

30 लाख से अधिक नए फोलियो के जुड़ने से, कुल संख्या 25 करोड़ से अधिक हो गई है, जो धन सृजन के एक प्रमुख साधन के रूप में म्यूचुअल फंडों की बढ़ती पहुंच और विश्वास को दिखाता है। एक उद्योग के रूप में, हम निवेशकों की जागरूकता बढ़ाने और भारत के विविध निवेशक आधार में भागीदारी को मजबूत करने पर केंद्रित हैं।"