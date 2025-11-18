Mutual Fund SIP करते वक्त कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां, 5 ऐसे मिथ जिनसे बचकर रहें; देखें डिटेल्स

नई दिल्ली। आज म्यूचुअल फंड में मिलने वाले आकर्षक रिटर्न को देखते हुए हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल सकता है। हालांकि ये रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।

आज लोग जमकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों के बीच कई मिथ मौजूद है। इनके बारे में जानना जरूरी है। ये मिथ या गलतियां ही आपका रिटर्न कम कर देती है। आइए इन 5 गलतियों के बारे में एक-एक करके बात करते हैं।

क्या है वो 5 गलतियां या मिथ शेयर बाजार में गिरावट के वक्त SIP रोक दें शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में कई लोग गिरावट के समय नुकसान से बचने के लिए एसआईपी रोक देते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। शेयर में गिरावट का समय एसआईपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए। ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो आप मुनाफा कमा सके। शेयर बाजार में गिरावट के समय म्यूचुअल फंड की ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदी जा सकती हैं।

चाहे कुछ भी हो SIP में निवेश नहीं रुकना चाहिए एसआईपी में हर समय निरंतर निवेश करना संभव नहीं। क्योंकि कई वित्तीय परेशानी लाइफ में आ सकती है। जैसे कोई बड़ा काम करना शादी या घर खरीदना, नौकरी चले जाना इत्यादि।

ऐसे समय में एसआईपी में निवेश करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी स्थिति में आप एसआईपी कुछ महीनों के लिए रोक सकते हैं। इसके साथ ही कुछ समय के लिए अमाउंट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी किसी भी फिक्स्ड निवेश स्कीम के मुकाबले ज्यादा लचीली है। इसलिए एसआईपी पूरी तरह से खत्म या बंद करने से पहले आप अन्य विकल्प चुन सकते हैं।