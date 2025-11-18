Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Mutual Fund SIP करते वक्त कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ये गलतियां, 5 ऐसे मिथ जिनसे बचकर रहें; देखें डिटेल्स

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 12:14 PM (IST)

    आज हर कोई निवेश के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी (Mutual Fund SIP) का चयन कर रहा है। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। आज हम 5 ऐसे गलतियां या मिथ (Myths of SIP) के बारे में बात करेंगे, जो आमतौर पर निवेशक करते आए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। आज म्यूचुअल फंड में मिलने वाले आकर्षक रिटर्न को देखते हुए हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है। इसमें न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल सकता है। हालांकि ये रिटर्न पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज लोग जमकर म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों के बीच कई मिथ मौजूद है। इनके बारे में जानना जरूरी है। ये मिथ या गलतियां ही आपका रिटर्न कम कर देती है। आइए इन 5 गलतियों के बारे में एक-एक करके बात करते हैं। 

    क्या है वो 5 गलतियां या मिथ

    शेयर बाजार में गिरावट के वक्त SIP रोक दें

    शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में कई लोग गिरावट के समय नुकसान से बचने के लिए एसआईपी रोक देते हैं। ये पूरी तरह से गलत है। शेयर में गिरावट का समय एसआईपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय ज्यादा से ज्यादा निवेश किया जाना चाहिए। ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो आप मुनाफा कमा सके। शेयर बाजार में गिरावट के समय म्यूचुअल फंड की ज्यादा से ज्यादा यूनिट खरीदी जा सकती हैं। 

    चाहे कुछ भी हो SIP में निवेश नहीं रुकना चाहिए

    एसआईपी में हर समय निरंतर निवेश करना संभव नहीं। क्योंकि कई वित्तीय परेशानी लाइफ में आ सकती है। जैसे कोई बड़ा काम करना शादी या घर खरीदना, नौकरी चले जाना इत्यादि।

    ऐसे समय में एसआईपी में निवेश करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी स्थिति में आप एसआईपी कुछ महीनों के लिए रोक सकते हैं। इसके साथ ही कुछ समय के लिए अमाउंट कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी किसी भी फिक्स्ड निवेश स्कीम के मुकाबले ज्यादा लचीली है। इसलिए एसआईपी पूरी तरह से खत्म या बंद करने से पहले आप अन्य विकल्प चुन सकते हैं।

    एसआईपी कितने समय के लिए की जाए, ये आप अपनी जरूरत और सहुलियत के हिसाब से तय करें। 

    कोई भी फंड है सही 

    म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त अक्सर एक और गलती जो निवेशक करते आए हैं कि उन्हें लगता है कि कोई भी फंड उनके लिए सही है। लेकिन म्यूचुअल फंड में मिलने वाला हर फंड हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। आपको म्यूचुअल फंड चुनते वक्त रिटर्न के साथ कई बातों का ध्यान रखना चाहिए।

    यह भी पढ़ें:- Mutual Fund लेते वक्त सिर्फ रिटर्न नहीं, इन बातों का भी रखें ध्यान, नहीं तो होगी परेशानी

    इसके साथ ही किस तरह का फंड चुन रहे हैं, ये भी देखें। 

    SIP में हमेशा अच्छा रिटर्न मिलता है

    निवेशकों के बीच एक और मिथ जो अक्सर सुनने को मिलता रहता है कि एसआईपी से हमेशा अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आपका  रिटर्न इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का फंड चुन रहे हैं।




     

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US