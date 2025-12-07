Mutual Fund Investment: नवंबर में म्यूचुअल फंड्स की बड़ी खरीदारी, किसने झोंके 43465 करोड़? बाजार को मिला सहारा

Mutual Fund Investment: नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड्स ने शेयर बाजार में जमकर खरीदारी की है। दरअसल, बाजार में बेहतर सेंटीमेंट और निवेशकों से लगातार बढ़ते फ्लो के कारण फंड हाउस आक्रामक खरीदारी मोड में रहे। सेबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, म्यूचुअल फंड्स ने नवंबर में कुल 43,465 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जो अक्टूबर में हुई खरीदारी 20,718 करोड़ रुपए के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है।

मार्केट डेटा बताता है कि फंड हाउस लगभग पूरे महीने खरीदार बने रहे। सिर्फ दो दिनों में उन्होंने 2,473 करोड़ रुपए की निकासी की। लगातार हुई इस मजबूत खरीदारी का असर शेयर बाजार की चाल पर भी दिखा और बेंचमार्क इंडेक्स को ऊपर चढ़ने में मदद मिली।

इक्विटी की ओर रुख कर रहे फंड हाउस हालांकि इक्विटी में निवेश बढ़ने के साथ ही डेट फंडों में भारी निकासी देखने को मिली। नवंबर में डेट कैटेगरी से फंड हाउस ने 72,201 करोड़ रुपए की निकासी की, जबकि अक्टूबर में यह निकासी 12,771 करोड़ रुपए रही थी। यानी डेट फंडों से पैसे निकालकर फंड हाउस ने बड़े पैमाने पर इक्विटी की ओर रुख किया।