Lowest Return: इस साल किस म्यूचुअल फंड ने डुबो दिए निवेशकों के पैसे, कहीं आप तो नहीं करते इनमें निवेश?

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड आज निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। वैसे तो कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी है। हालांकि ये रिटर्न शेयर बाजार पर निर्भर करता है। इसलिए कम या ज्यादा भी हो सकता है।

कुछ म्यूचुअल फंड प्रॉफिट तो छोड़िए निवेशकों के पैसे डुबा देते हैं। आज हम ऐसे फंड्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। आइए इन फंड्स के बारे में एक-एक करके बात करते हैं।

इन फंड्स ने डुबा दिए पैसे

फंड रिटर्न सैमको ELSS टैक्स सेवर फंड -16.40% बंधन निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड -14.20% एक्सिस निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड -14.20% निप्पॉन इंडिया निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड -14.00% नवी निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड -14.00% मिराए एसेट निफ्टी स्मॉलकैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ एफओएफ -13% DSP निफ्टी स्मॉलकैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड -12.20% क्वांट टेक फंड -12.20%

कौन-से रिस्क फैक्टर्स का रखें ध्यान बेटा (Beta) अगर ये बेंचमार्क 1 से कम हो, तो आपके द्वारा चुना गया फंड कम जोखिम वाला है। वहीं अगर ये एक से ज्यादा हो तो इसे रिस्की माना जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन (Standard Deviation) जब हम किन्हीं दो फंड्स की तुलना करते हैं, उस समय स्टैंडर्ड डेविएशन देखा जाता है। इसका प्रतिशत जितना कम हो, फंड को उतना कम जोखिम वाला माना जाता है। मान लीजिए एक फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 फीसदी है और दूसरे का 10 फीसदी, तो पहला फंड कम जोखिम वाला होगा।

शार्प रेश्यो (Sharpe Ratio) शार्प रेश्यो के जरिए आप म्यूचुअल फंड में जोखिम का आराम से पता लगा सकते हैं। अगर शार्प रेश्यो 1.00 से कम है, तो रिस्क कम होगा। अगर यहीं शार्प रेश्यो 1.00 से 1.99 के बीच है, तो रिस्क सामान्य रहेगा। ऐसे ही अगर शार्प रेश्यो 2.00 से 2.99 है, तो रिस्क काफी हाई रहेगा।