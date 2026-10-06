अक्टूबर-नवंबर में सिर्फ ₹1 लाख के स्टॉक से शुरू करें ये 4 बिजनेस, 2 महीने में ₹50 हजार की शुद्ध बचत! न दुकान न रजिस्ट्रेशन का झंझट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अक्टूबर का महीना छोटे कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए साल के सबसे अच्छे महीनों में माना जाता है। नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, छठ पूजा और शादी-विवाह के सीजन की शुरुआत के कारण बाजार में मांग तेजी से बढ़ती है। ऐसे में कम इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ बिजनेस शुरू करके अच्छी कमाई की जा सकती है।

अगर आपके पास करीब ₹1 लाख का बजट है तो अक्टूबर में ऐसे 4 बिजनेस हैं, जिनमें सही प्लान और मार्केटिंग के साथ एक महीने में ₹50 हजार तक की बचत संभव है। ड्राई फ्रूट और गिफ्ट पैकिंग बिजनेस दिवाली और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के कारण ड्राई फ्रूट की मांग अक्टूबर से नवंबर तक सबसे ज्यादा रहती है। आप थोक बाजार से बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और अखरोट खरीदकर छोटे और बड़े गिफ्ट पैक तैयार कर सकते हैं।

करीब ₹1 लाख में माल, पैकेजिंग बॉक्स और प्रिंटिंग का काम शुरू किया जा सकता है। यदि ₹1.5 लाख से ₹2 लाख की बिक्री होती है और 25 से 35 फीसदी तक का मार्जिन मिलता है तो एक महीने में ₹40 हजार से ₹60 हजार तक की बचत हो सकती है।

पूजा सामग्री और सजावट उत्पाद नवरात्र और दिवाली के दौरान पूजा सामग्री, दीपक, अगरबत्ती, सजावटी लाइट, रंगोली, तोरण, कलश और पूजा किट की मांग तेजी से बढ़ती है। यह बिजनेस घर से भी शुरू किया जा सकता है। आप थोक मार्केट से सामान खरीदकर स्थानीय दुकानों, सोसायटी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए बिक्री कर सकते हैं। ₹1 लाख के निवेश पर 30 से 40 प्रतिशत तक का मार्जिन मिलना आम बात है। अच्छी बिक्री होने पर ₹50 हजार तक का शुद्ध मुनाफा संभव है।

मिठाई और स्नैक्स सप्लाई बिजनेस त्योहारों के दौरान कंपनियां, दुकानें और आम घरों बड़ी मात्रा में मिठाई और नमकीन खरीदते हैं। अगर खुद बनाने की व्यवस्था नहीं है तो स्थानीय प्रतिष्ठित हलवाइयों और निर्माताओं के साथ मिलकर सप्लाई बिजनेस शुरू किया जा सकता है।