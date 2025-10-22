Business Idea: ठंड में रजाई बेचकर कमा सकते हैं लाखों रुपये, मात्र इतने रुपये में शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस

नई दिल्ली। Business Idea: ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। अक्टूबर जाने को है और नवंबर से प्रॉपर ठंडी आ जाती है। सर्दियों के मौसम में कई तरह के बिजनेस किए जा सकते हैं। अगर आप घर पर बैठे-बैठे बोर हो रहे हैं तो सर्दियों के मौसम में बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आज हम आपके सर्दियों के मौसम में किए जाने वाले एक टॉप बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे, जिसे करके आप ठंड के मौसम में लाखों रुपये छाप सकते हैं। क्योंकि हम आपको जो बिजनेस आइडिया बताने वाले हैं, ठंड में उसकी बहुत ही डिमांड रहती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Business Idea: ठंड में यह बिजनेस कराएगा लाखों की कमाई सर्दियों के मौसम में रजाई या फिर कंबल का बिजनेस करने से मोटा फायदा हो सकता है। अक्टूबर से इसकी बिक्री शुरू हो जाती है। और मार्च तक चलती है। अगर आप भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक विकल्प हो सकता है। इस बिजनेस को काफी कम लागत से शुरू किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि कितनी इनवेस्टमेंट और किस तरह से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।

किस तरह से शुरू कर सकते हैं रजाई और कंबल का बिजनेस रजाई और कंबल का बिजनेस आप कई तरह से शुरू कर सकते हैं। या तो आप एक प्लांट बनाकर रजाई और कंबल का प्रोडक्शन करके इसे डीलरों से बेंचे। या फिर आप डीलर से संपर्क करके माल मंगाकर इसे बेच सकते हैं। खुद बनाकर बेचने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लग सकती है। ऐसे में अगर आप डीलर या कंपनी से कंबल और रजाई मंगाकर बेचें तो आप कम पैसों में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।

कितने में शुरू कर सकते हैं रजाई-कंबल का बिजनेस रजाई और कंबल का बिजनेस आप ₹50,000 से ₹1.5 लाख तक का निवेश करके शुरू कर सकते हैं। अगर आप खुद से रजाई या कंबल बनाना चाहते हैं तो आपको मशीन, कच्चा माल (जैसे रुई, फैब्रिक) और लेबलिंग/पैकेजिंग का खर्च देना होगा। इसे भी आप छोटे पैमाने से शुरू कर सकते हैं।



अगर आप खुद का रजाई प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिलाई मशीन और रुई को फुलाने वाली मशीन जैसे उपकरणों में निवेश करना होगा। इसके अलावा कच्चा माल के रूप में रुई, कॉटन, और फैब्रिक की लागत आपकी उत्पादन क्षमता पर निर्भर करेगी। इन सबके बाद आपको लेबल और पैकेजिंग भी खुद ही करनी होगी।