Visa Rejection Insurance: वीजा रिजेक्शन पर क्या ट्रैवल इंश्योरेंस में मिलता है कवर, दूर करें दुविधा

वीजा रिजेक्शन (visa rejection rider) की बढ़ती चिंताओं के बीच विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय सैलानियों को भी वीजा रिजेक्शन के कारण अपनी योजनाएं रद्द करनी पड़ रही हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी वीजा रिजेक्शन (travel insurance) की स्थिति में फ्लाइट या होटल बुकिंग के रद्द होने का खर्च कवर नहीं करती।

नई दिल्ली। हाल ही में अमेरिका की H1B वीजा नीतियों में सख्ती को लेकर बनी सुर्खियों के बीच, एक बार फिर वीजा रिजेक्शन को लेकर यात्रियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन यह समस्या केवल कामकाजी पेशेवरों तक सीमित नहीं ह।

विदेश यात्रा पर जाने वाले भारतीय सैलानियों को भी वीजा रिजेक्शन के कारण अंतिम समय में अपनी योजनाएं रद्द करनी पड़ रही हैं। खासकर यूरोप की शेंगेन देशों में, जहां यात्रा बीमा अनिवार्य है, वीजा अस्वीकृति न सिर्फ यात्रा रोक देती है, बल्कि जेब पर भारी भी पड़ती है।

क्या वीजा रिजेक्शन पर ट्रैवल इंश्योरेंस मदद करता है? ज्यादातर मामलों में सामान्य ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी वीजा रिजेक्शन की स्थिति में फ्लाइट या होटल बुकिंग के रद्द होने का खर्च कवर नहीं करती। हां, कुछ बीमा कंपनियां अब अतिरिक्त प्रीमियम लेकर ऐसे मामलों को कवर करने के लिए “वीजा रिजेक्शन राइडर” जैसे विकल्प देने लगी हैं।

एक्सपर्ट के मुताबिक बेसिक इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस में वीजा रिजेक्शन के कारण ट्रिप कैंसिलेशन को आमतौर पर कवर नहीं किया जाता। हालांकि, कुछ हाई-एंड पॉलिसियों में यह शामिल होता है। इन कारणों से मिलती है ट्रिप कैंसिलेशन की भरपाई ट्रैवल इंश्योरेंस आमतौर पर सिर्फ उन्हीं कारणों के लिए ट्रिप कैंसिलेशन का खर्चा देता है जो पॉलिसी में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। इनमें अचानक बीमारी या अस्पताल में भर्ती होना। प्राकृतिक आपदा, पासपोर्ट चोरी, दंगे या हड़ताल शामिल हैं।

सरकार द्वारा यात्रा प्रतिबंध वीजा अस्वीकृति या इमिग्रेशन संबंधित समस्याएं इन कारणों में आमतौर पर शामिल नहीं होती हैं। इसलिए यात्री को यह समझना जरूरी है कि उनकी पॉलिसी किन-किन परिस्थितियों को कवर करती है। वीजा रिजेक्शन राइडर क्या है और कितना खर्च होता है? यूरोप जाने वाले यात्रियों में वीजा रिजेक्शन कवर की मांग ज्यादा है क्योंकि शेंगेन वीजा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस अनिवार्य होता है। इस राइडर का प्रीमियम आमतौर पर ₹2,654 से ₹4,091 के बीच होता है, जो $2,50,000 तक की बीमा राशि के लिए होता है। यह राइडर आमतौर पर वीजा एप्लिकेशन फीस (₹15,000 तक) और फ्लाइट व होटल बुकिंग का खर्च कवर करता है।

क्या है शर्तें और सीमाएं? जैसे हर बीमा पॉलिसी में शर्तें होती हैं, वैसे ही इस राइडर में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना जरूरी है। अगर वीजा रिजेक्शन आपके ही गलती के कारण हुआ। जैसे कि आवश्यक दस्तावेज (ITR, बैंक स्टेटमेंट आदि) जमा न किया गया तो बीमा दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।