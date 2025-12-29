साधारण बीमा उद्योग के लिए संरचनात्मक बदलाव का वर्ष रहा 2025, नए साल में ‘बीमा सुगम’ से मिलेगी गति

वर्ष 2025 को भारत के साधारण बीमा उद्योग के विकास में सबसे महत्वपूर्ण समय में से एक के रूप में याद किया जाएगा। यह वह वर्ष था जब इस क्षेत्र ने न सिर्फ आकार में विस्तार किया, बल्कि अपनी क्षमता, लचीलेपन और उद्देश्य में भी परिपक्वता हासिल की। कुल प्रीमियम बढ़कर 3.08 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो साल-दर-साल 6.2% की वृद्धि दर्शाता है और इस क्षेत्र की निरंतर मजबूती को रेखांकित करता है। फिर भी, बीमा की पहुंच जीडीपी के 1% के करीब बनी रही, जो 4% के वैश्विक औसत से काफी कम है। यह उस विशाल सुरक्षा अंतर की ओर इशारा करता है जिसे भारत को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा बनाने के लिए पाटना होगा।

प्रीमियम में स्वास्थ्य बीमा का हिस्सा एक-तिहाई से अधिक बढ़ती जागरूकता, नए उत्पादों और 12% चिकित्सा महंगाई के दबाव के कारण स्वास्थ्य बीमा का दबदबा कायम रहा और कुल प्रीमियम में इसकी हिस्सेदारी एक-तिहाई से अधिक रही। यह वृद्धि आकस्मिक नहीं थी। 2025 ने व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा जोखिम को देखने के नजरिए में एक बदलाव को चिह्नित किया। अब बीमा सुरक्षा एक विवेकाधीन खरीदारी के बजाय एक मौलिक वित्तीय प्राथमिकता बन गई है।

आंकड़ों से परे, 2025 संरचनात्मक परिवर्तन का वर्ष था। सबसे बड़ा बदलाव नियामक गतिशीलता से आया। आईआरडीएआई के सुधार एजेंडे में तेजी आई, जिससे भारत एक एकीकृत, समावेशी और डिजिटल रूप से इंटरऑपरेबल बीमा इकोसिस्टम की ओर मजबूती से बढ़ा।

‘बीमा ट्रिनिटी’ - बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक - समन्वित रूप से बढ़ रहे हैं। बीमा सुगम, लॉन्च होने के बाद पॉलिसी खरीद, सेवा और दावों को एक पारदर्शी डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत एकीकृत करके वैसा ही क्रांतिकारी प्रभाव डालने की उम्मीद है जैसा यूपीआई ने भुगतान क्षेत्र में किया था। इस सुधार का असर न केवल वितरण अर्थशास्त्र पर पड़ेगा, बल्कि ग्राहकों के भरोसे, उत्पादों की सुलभता और शिकायतों के निवारण पर भी होगा।

जीएसटी सुधार एक ऐतिहासिक बदलाव चुनिंदा बीमा उत्पादों, विशेष रूप से कुछ स्वास्थ्य उत्पादों पर जीएसटी सुधार ने एक और ऐतिहासिक बदलाव को चिह्नित किया। हालांकि इसके लिए परिचालन समायोजन की आवश्यकता थी, लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव स्पष्ट है: बेहतर सामर्थ्य, उच्च पैठ और बीमा को विलासिता के बजाय एक सार्वजनिक आवश्यकता के रूप में व्यापक स्वीकृति।

धोखाधड़ी में खतरनाक स्तर पर वृद्धि नियामक बदलावों के साथ-साथ, 2025 वह वर्ष भी था जब भारत ने नए जमाने के जोखिमों का डटकर सामना किया। डिजिटल माध्यम अपनाने में 30% से अधिक की वृद्धि हुई, जो अपने साथ सुविधा तो लाई लेकिन साथ ही संवेदनशीलता भी बढ़ी। बीमा उद्योग को धोखाधड़ी में खतरनाक वृद्धि का सामना करना पड़ा, जिसमें वार्षिक नुकसान 50,000 करोड़ रुपये (प्रीमियम का 10%) होने का अनुमान है। साइबर जोखिमों में तेजी से वृद्धि हुई; भारत में 2024 में 2.04 मिलियन साइबर सुरक्षा घटनाएं दर्ज की गईं, और केवल एक उल्लंघन से 31 मिलियन ग्राहकों के रिकॉर्ड उजागर हुए। बीएफएसआई क्षेत्र में फिशिंग के मामले साल-दर-साल 175% बढ़े, जबकि डीपफेक-आधारित धोखाधड़ी में 280% का उछाल आया, जो डिजिटल किलेबंदी की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

जवाब में, बीमाकर्ताओं ने एआई-संचालित धोखाधड़ी पहचान, व्यवहार संबंधी विश्लेषण और खुफिया तंत्र तथा साइबर सुरक्षा ढांचे में निवेश तेज कर दिया। धोखाधड़ी की रोकथाम अब केवल एक परिचालन कार्य नहीं रह गया है; यह एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गई है। आने वाले वर्षों में, ग्राहक डेटा की सुरक्षा और डिजिटल भरोसे को बनाए रखने की उद्योग की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितनी कि जोखिम मूल्यांकन की क्षमता।

जलवायु परिवर्तन के जोखिम जलवायु संबंधी जोखिमों ने भी परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। भारत को 2024 में 240 से अधिक चरम मौसम की घटनाओं का सामना करना पड़ा, और यह अस्थिरता 2025 में भी जारी रही, जो भीषण बाढ़, लू और चक्रवाती घटनाओं के रूप में प्रकट हुई। इन घटनाओं ने पैरामीट्रिक बीमा, रीयल-टाइम क्लाइमेट मॉडलिंग और तेजी से भुगतान करने वाले उत्पादों के विकास में तेजी ला दी, जो आपदा के तुरंत बाद समुदायों और व्यवसायों की सहायता करते हैं। जलवायु जोखिम अब केवल एक मौसमी चुनौती नहीं है; यह एक संरचनात्मक चुनौती है।

एंबेडेड इंश्योरेंस के बढ़ते उपयोग के माध्यम से वितरण में गहरा बदलाव आया, जो यात्रा, आवागमन, ई-कॉमर्स, फिनटेक और डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम हो गया। उपभोक्ताओं ने जरूरत के ठीक समय पर सुरक्षा का विकल्प चुनना शुरू कर दिया, जो खरीदारी के व्यवहार में एक पीढ़ीगत बदलाव का संकेत देता है। टियर-2 और टियर-3 शहर विकास के वाहक के रूप में उभरते रहे, जिन्हें क्षेत्रीय डिजिटल इंटरफेस और बीमा वाहक नेटवर्क के माध्यम से सामुदायिक-आधारित वितरण का समर्थन मिला। राष्ट्रव्यापी बीमा जागरूकता पैदा करने के लिए अगले 3-5 वर्षों में सालाना 100 करोड़ रुपये निवेश करने की उद्योग की सामूहिक प्रतिबद्धता ने एक सूचित और वित्तीय रूप से लचीला समाज बनाने की साझा महत्वाकांक्षा को और उजागर किया।

2026 गति बढ़ाने का वर्ष भविष्य की बात करें तो 2026 तालमेल बिठाने का नहीं बल्कि गति बढ़ाने का वर्ष होने का वादा करता है। बढ़ती जागरूकता, डिजिटल वितरण का विस्तार और कम सेवा वाले बाजारों में गहरी पैठ के दम पर उद्योग की वृद्धि 8-13% के बीच रहने का अनुमान है। बीमा सुगम का क्रमिक रोलआउट ग्राहक अनुभव को फिर से परिभाषित करेगा, वितरण लागत को कम करेगा और पारदर्शी उत्पाद तुलना को सक्षम करेगा। एआई-संचालित अंडरराइटिंग क्षेत्र को हाइपर-पर्सनलाइज्ड पेशकशों की ओर ले जाएगी, जो मोटर बीमा में टेलीमैटिक्स, स्वास्थ्य में वेलनेस-लिंक्ड प्राइसिंग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमआई) के लिए मॉड्यूलर कवर द्वारा संचालित होगी।