Gold Rate Today: 1 लाख के ऊपर 24 और 22 कैरेट क्यों खरीदें, जब 50 हजार से कम में मिल रहा 9 कैरेट गोल्ड; देखें रेट

नई दिल्ली। Gold Rate Today 9 Carat: आज पूरा भारत धनतेरस का त्योहार मना रहा है। इस खास मौके पर भारत के लगभग हर एक घर में सोने और चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि, इस बार सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, इस वजह से बहुत से गोल्ड खरीदने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि, जरूरी नहीं कि आप 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट गोल खरीदें। आप चाहें तो 9 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी खरीद सकते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 9 कैरेट गोल्ड का रेट क्या होगा?



वैसे 9 कैरेट गोल्ड को लेकर रेट कोई फीस नहीं होता। इसे 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट के आधार पर निकाला जाता है। हमने 9 कैरेट गोल्ड रेट को लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट और केडिया एडवाइजरी के फाउंडर अजय केडिया से संपर्क साधा। अजय केडिया की टीम ने हमें अलग अलग प्योरिटी के आधार पर 9 कैरेट गोल्ड का रेट बताया। हालांकि इसमें परिवर्तन भी हो सकता है। यह एक अनुमानित रेट है।