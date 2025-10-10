Language
    Top Silver ETF: आपके गुल्क में पड़े पैसे बन जाएंगे रॉकेट, यहां मिल रहा है 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:50 PM (IST)

    आज बड़े से बड़ा निवेशक चांदी में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं। बीते दिनों चांदी में सोने से ज्यादा रिटर्न दिया है। आज हर एक चीज डिजटलाइज हो गई है। आप ईटीएफ (Top Silver ETF) के जरिए चांदी में भी फोन से पैसे निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आपको चांदी घर लाने की जरूरत नहीं है। आज हम ऐसे सिल्वर ईटीएफ की बात करेंगे, जिसने तीन साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। 

    सबसे बेहतरीन सिल्वर ईटीएफ: 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न

    नई दिल्ली। आज जरूरत की हर चीज डिजटलाइज होने लगी है। आज अगर आप सोने और चांदी में निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसे घर पर रखने की जरूरत नहीं है। आज फोन के जरिए गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। 

    चांदी में बीते कई दिनों से सोने से ज्यादा तेजी देखी गई है। अगर आप चांदी से अपना पोर्टफोलियो चमकाना चाहते हैं, तो सिल्वर ईटीएफ निवेश के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। हालांकि अक्सर हमें ये समझ नहीं आता है कि कौन- से सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने से सबसे ज्यााद रिटर्न मिलेगा। 

    आइए सबसे पहले ऐसे सिल्वर ईटीएफ की बात करते हैं, जिसने बीते 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। 

    किस Silver ETF ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न?

    Name AUM एक्सपेंस रेश्यो 3 साल में रिटर्न
    आदित्या बिड़ला SL सिल्वर ईटीएफ FOF 371.9023 0.3 37.38038634
    निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF FOF 1853.681 0.27 36.78467506
    एक्सिस सिल्वर FoF 359.8567 0.16 36.27368332
    ICICI प्रू सिल्वर ETF FOF 2160.264 0.12 35.7242857
    HDFC सिल्वर ETF FoF 1272.888 0.23 0

    आदित्या बिड़ला SL सिल्वर ईटीएफ FOF ने तीन साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका तीन साल का CAGR  37.38 फीसदी रहा है। इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.30 फीसदी है। वहीं इसका AUM 371.90 करोड़ रुपये है। 


    क्या है Silver ETF?

    सिल्वर ईटीएफ एक तरह का कमोडिटी बेस फंड है। इसके जरिए निवेशक फिजिकल चांदी को खरीदे बिना, निवेश कर सकते हैं। सिल्वर ईटीएफ को आप शेयर्स की तरह ही खरीद और बेच भी सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। 

    सिल्वर ईटीएफ के बदले आपको यूनिट अलॉट की जाती है। यूनिट की वैल्यू चांदी में आई बढ़ोतरी या गिरावट पर निर्भर करती है। एक साल में जितना रिटर्न आपको किसी फिजिकल चांदी से मिलता है। उतना ही रिटर्न आप ईटीएफ में निवेश करके भी कमा सकते हैं। 

    इसमें खास बात ये हैं कि सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर आप किसी तरह के मेकिंग चार्ज और अन्य तरह के चार्ज से बच सकते हैं। 

    कैसे करें निवेश?

    जैसे आपको शेयर्स में निवेश के लिए डीमैट खाते की जरूरत है, ऐसे ही सिल्वर ईटीएफ में निवेश के लिए आपको डीमैट खाते की जरूरत पड़ेगी। इसके बिना निवेश नहीं कर पाएंगे। आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप के जरिए सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं।