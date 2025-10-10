Top Silver ETF: आपके गुल्क में पड़े पैसे बन जाएंगे रॉकेट, यहां मिल रहा है 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न

नई दिल्ली। आज जरूरत की हर चीज डिजटलाइज होने लगी है। आज अगर आप सोने और चांदी में निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसे घर पर रखने की जरूरत नहीं है। आज फोन के जरिए गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं।

चांदी में बीते कई दिनों से सोने से ज्यादा तेजी देखी गई है। अगर आप चांदी से अपना पोर्टफोलियो चमकाना चाहते हैं, तो सिल्वर ईटीएफ निवेश के लिए सबसे बेहतरीन रहेगा। हालांकि अक्सर हमें ये समझ नहीं आता है कि कौन- से सिल्वर ईटीएफ में निवेश करने से सबसे ज्यााद रिटर्न मिलेगा।

आइए सबसे पहले ऐसे सिल्वर ईटीएफ की बात करते हैं, जिसने बीते 3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। किस Silver ETF ने दिया सबसे ज्यादा रिटर्न? Name AUM एक्सपेंस रेश्यो 3 साल में रिटर्न आदित्या बिड़ला SL सिल्वर ईटीएफ FOF 371.9023 0.3 37.38038634 निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF FOF 1853.681 0.27 36.78467506 एक्सिस सिल्वर FoF 359.8567 0.16 36.27368332 ICICI प्रू सिल्वर ETF FOF 2160.264 0.12 35.7242857 HDFC सिल्वर ETF FoF 1272.888 0.23 0 आदित्या बिड़ला SL सिल्वर ईटीएफ FOF ने तीन साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका तीन साल का CAGR 37.38 फीसदी रहा है। इसका एक्सपेंस रेश्यो 0.30 फीसदी है। वहीं इसका AUM 371.90 करोड़ रुपये है।

क्या है Silver ETF? सिल्वर ईटीएफ एक तरह का कमोडिटी बेस फंड है। इसके जरिए निवेशक फिजिकल चांदी को खरीदे बिना, निवेश कर सकते हैं। सिल्वर ईटीएफ को आप शेयर्स की तरह ही खरीद और बेच भी सकते हैं। इसके साथ ही आप इसमें एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं।

सिल्वर ईटीएफ के बदले आपको यूनिट अलॉट की जाती है। यूनिट की वैल्यू चांदी में आई बढ़ोतरी या गिरावट पर निर्भर करती है। एक साल में जितना रिटर्न आपको किसी फिजिकल चांदी से मिलता है। उतना ही रिटर्न आप ईटीएफ में निवेश करके भी कमा सकते हैं।