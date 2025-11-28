Silver Price Hike: 1.65 लाख के करीब पहुंची चांदी की कीमत, क्या एक्सपर्ट की भविष्यवाणी होगी सच, आगे कितना बढ़ेगा दाम?

28 नवंबर, शुक्रवार को चांदी में तूफानी उछाल है। हालांकि कल चांदी में गिरावट देखी गई थी। कुछ समय पहले 1 किलो चांदी की कीमत 1,50,000 रुपये के करीब थी। आज इसका दाम 1,60,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया है।

कितनी है आज चांदी की कीमत? दोपहर 1.20 बजे एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 163,901 रुपये चल रहा है। इसमें 1434 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 163,362 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 165,201 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।

IBJA में आज 1 किलो चांदी का भाव 164,286 रुपये दर्ज किया गया। कल इसकी कीमत 161,783 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई थी। इसमें आज 2503 रुपये प्रति किलो की बढ़त है। अगर ये बढ़ोतरी ऐसे ही जारी रहती है तो जल्द चांदी का भाव 1,65,000 रुपये पहुंच जाएगा।

क्या 1.75 लाख रुपये पहुंचेगी कीमत? हाल ही में हुई बातचीत में कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि अगले 3 महीने में 1 किलो चांदी का भाव एमसीएक्स पर 1,75,000 रुपये पहुंच सकता है। लेकिन इसकी क्या वजह है? कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने चांदी में आई तेजी को लेकर पांच कारण बताए हैं-