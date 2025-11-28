Silver Price Hike: 1.65 लाख के करीब पहुंची चांदी की कीमत, क्या एक्सपर्ट की भविष्यवाणी होगी सच, आगे कितना बढ़ेगा दाम?
28 नवंबर, शुक्रवार को चांदी में तूफानी उछाल है। हालांकि कल चांदी में गिरावट देखी गई थी। कुछ समय पहले 1 किलो चांदी की कीमत (Silver Price Today) 1,50,000 रुपये के करीब थी। लेकिन कुछ दिनों में ही इसका दाम 1,60,000 रुपये प्रति किलो के ऊपर पहुंच गया है। एक्सपर्ट ने कहा है कि चांदी का भाव तीन महीने में 1,75,000 रुपये पहुंच सकता है।
कितनी है आज चांदी की कीमत?
दोपहर 1.20 बजे एमसीएक्स में 1 किलो चांदी का भाव 163,901 रुपये चल रहा है। इसमें 1434 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 163,362 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 165,201 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है।
IBJA में आज 1 किलो चांदी का भाव 164,286 रुपये दर्ज किया गया। कल इसकी कीमत 161,783 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई थी। इसमें आज 2503 रुपये प्रति किलो की बढ़त है। अगर ये बढ़ोतरी ऐसे ही जारी रहती है तो जल्द चांदी का भाव 1,65,000 रुपये पहुंच जाएगा।
क्या 1.75 लाख रुपये पहुंचेगी कीमत?
हाल ही में हुई बातचीत में कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने बताया कि अगले 3 महीने में 1 किलो चांदी का भाव एमसीएक्स पर 1,75,000 रुपये पहुंच सकता है। लेकिन इसकी क्या वजह है? कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया ने चांदी में आई तेजी को लेकर पांच कारण बताए हैं-
क्या है पांच वजह?
अमेरिका ने चांदी को क्रिटिकल मेटल की लिस्ट में दर्ज किया है।
चांदी की सप्लाई पिछले चार साल से कम है। क्योंकि माइनिंग में ये कम मात्रा में आ रहाहै।
चांदी की पहले के मुकाबले अब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ चुकी है। इसकी क्लीन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिमांड है।
सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा रहने की वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है।
कब खरीदें चांदी?
अजय केडिया के मुताबिक चांदी लॉग टर्म में निवेशकों को फायदा दे सकती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग का न सोचें। लॉग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड ईटीएफ का चयन कर आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं।
