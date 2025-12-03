Silver Price Hike: रॉकेट की स्पीड से भाग रही है चांदी, लगभग 1.90 लाख रुपये पहुंचकर बनाया नया रिकॉर्ड; आगे कितनी बढ़ेगी कीमत?
3 दिसंबर, बुधवार को चांदी में तूफानी तेजी (Silver Price Hike) देखी जा रही है। एमसीएक्स में दोपहर 3 बजे तक चांदी ने 189,906 रुपये प्रति किलो पहुंचकर नय
नई दिल्ली। 3 दिसंबर, बुधवार को चांदी में तूफानी तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स में दोपहर 3 बजे तक चांदी 189,906 रुपये प्रति किलो पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। अगर ऐसी बढ़ोतरी जारी रहती है तो बहुत जल्द 1 किलो चांदी का भाव 2 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच सकता है।
Silver Price Today: कितनी हुई चांदी की कीमत?
दोपहर 3.30 बजे के आसपास एक किलो चांदी का भाव 187,183 रुपये प्रति किलो चल रहा है। इसमें 947 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी जा रही है। चांदी ने अब तक 189,906 रुपये प्रति किलो पहुंचकर हाई रिकॉर्ड और 186,443 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड बनाया है।
