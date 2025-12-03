Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Silver Price Hike: रॉकेट की स्पीड से भाग रही है चांदी, लगभग 1.90 लाख रुपये पहुंचकर बनाया नया रिकॉर्ड; आगे कितनी बढ़ेगी कीमत?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    3 दिसंबर, बुधवार को चांदी में तूफानी तेजी (Silver Price Hike) देखी जा रही है। एमसीएक्स में दोपहर 3 बजे तक चांदी ने 189,906 रुपये प्रति किलो पहुंचकर नय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। 3 दिसंबर, बुधवार को चांदी में तूफानी तेजी देखी जा रही है। एमसीएक्स में दोपहर 3 बजे तक चांदी 189,906 रुपये प्रति किलो पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। अगर ऐसी बढ़ोतरी जारी रहती है तो बहुत जल्द 1 किलो चांदी का भाव 2 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच सकता है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Silver Price Today: कितनी हुई चांदी की कीमत?

    दोपहर 3.30 बजे के आसपास एक किलो चांदी का भाव 187,183 रुपये प्रति किलो चल रहा है। इसमें 947 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखी जा रही है। चांदी ने अब तक 189,906 रुपये प्रति किलो पहुंचकर हाई रिकॉर्ड और 186,443 रुपये प्रति किलो पहुंचकर लो रिकॉर्ड बनाया है।

    (ये स्टोरी अपडेट हो रही है)

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US