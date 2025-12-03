Language
    Silver Price Hike: चांदी में उतार-चढ़ाव जारी, लगभग 1.80 लाख रुपये पहुंची कीमत, और कितना आएगा उछाल?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 10:10 AM (IST)

    नई दिल्ली। 3 दिसंबर, बुधवार को चांदी में जोरदार तेजी (Silver Price Hike) आई है। इससे पहले चांदी का दाम (Silver Price Today) कल ताबड़तोड़ गिरा था।1 दिसंबर से चांदी में लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में लगभग 3000 रुपये प्रति किलो की तेजी है। अगर ऐसी ही बढ़ोतरी जारी रहती है, तो चांदी का भाव जल्द 1,0,000 रुपये तक पहुंच सकता है। 

    Silver Price Today: कितना है चांदी का भाव?

    एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे के करीब चांदी में 3381 रुपये प्रति किलो की तेजी है। इस समय 1 किलो चांदी का भाव 179,967 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। चांदी ने अब तक 179,354 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 180,748 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    (ये स्टोरी अपडेट हो रही है)

