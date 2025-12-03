Silver Price Hike: चांदी में उतार-चढ़ाव जारी, लगभग 1.80 लाख रुपये पहुंची कीमत, और कितना आएगा उछाल?

नई दिल्ली। 3 दिसंबर, बुधवार को चांदी में जोरदार तेजी (Silver Price Hike) आई है। इससे पहले चांदी का दाम (Silver Price Today) कल ताबड़तोड़ गिरा था।1 दिसंबर से चांदी में लगातार उतार-चढ़ाव चल रहा है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में लगभग 3000 रुपये प्रति किलो की तेजी है। अगर ऐसी ही बढ़ोतरी जारी रहती है, तो चांदी का भाव जल्द 1,0,000 रुपये तक पहुंच सकता है।