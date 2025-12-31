Silver Price Crash: चांदी में एकदम से आई 12 हजार रुपये की गिरावट, आगे और कितना गिरेगा दाम?
साल के आखिरी दिन चांदी में ताबड़तोड़ गिरावट (Silver Price Crash) देखी जा रही है। कमोडिटी मार्केट खुलते ही चांदी में 12 हजार रुपये प्रति किलो से ज्यादा ...और पढ़ें
नई दिल्ली। साल 2025 के आखिरी दिन चांदी में जोरदार गिरावट (Silver Price Crash) आई है। एमसीएक्स में सुबह 10 बजे के आसपास चांदी में 11 हजार रुपये से ज्यादा की गिरावट है। इसके अलावा सोने में इस समय 500 रुपये प्रति 10 से ज्यादा की गिरावट है।
(ये स्टोरी अपडेट हो रही है)
