रूस क्यों धड़ाधड़ खाली कर रहा खजाना? हॉन्गकॉन्ग के रास्ते चीन भेजा 165 टन सोना; 1998 के बाद सबसे ज्यादा घटा गोल्ड रिजर्व

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Russia Gold Xxport to China: गोल्ड में उतार-चढ़ाव के बीच चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रूस ने यूक्रेन से युद्ध के बीच चीन को रिकॉर्ड 165 टन सोना भेजा है। यह सोना जनवरी से सितंबर 2026 के बीच हॉन्गकॉन्ग (hongkong gold route) के रास्ते भेजा गया है। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले तीन गुना से भी ज्यादा है।

दूसरी तरफ चीन ने भी अक्टूबर में अपने गोल्ड रिजर्व में 26 टन सोना (china gold reserves 2026) जोड़ा है। इससे अंतरराष्ट्रीय गोल्ड मार्केट में चीन की भूमिका और मजबूत हुई है। रूस का सोना निर्यात बढ़ना और उसके सरकारी गोल्ड रिजर्व में गिरावट आना कई सवाल खड़े कर रहा है। माना जा रहा है कि रूस युद्ध और सरकारी खर्च का दबाव कम करने के लिए अपने सोने का इस्तेमाल कर रहा है।

रूस का चीन को सोना निर्यात 55 गुना बढ़ा रशियन मीडिया हाउस द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस ने जनवरी से सितंबर 2026 के बीच हॉन्गकॉन्ग को 165 टन सोना निर्यात किया। यह आंकड़ा रूसी कस्टम डेटा पर आधारित है। इसका विश्लेषण गजप्रोम बैंक का सेंटर फॉर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग (Gazprombank Center for Economic Forecasting) ने किया है।

रूस का सोना निर्यात युद्ध से पहले के मुकाबले 55 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। साल 2021 में हॉन्गकॉन्ग ने पूरे साल रूस से सिर्फ 3.3 टन सोना खरीदा था। अब चीन के हॉन्गकॉन्ग के रास्ते आने वाले कुल सोने में रूसी सोने की हिस्सेदारी करीब 15% हो गई है। यानी चीन में आने वाली हर सात गोल्ड बार में से एक रूस से आ रहा है।

इसके बाद दुबई रूसी सोने के कारोबार का बड़ा केंद्र बना। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भी कीमती धातुओं के कारोबार पर निगरानी बढ़ा दी। इसके बाद हॉन्गकॉन्ग रूस के लिए अहम रास्ता बनकर उभरा।

हॉन्गकॉन्ग में सोने के कारोबार पर ड्यूटी नहीं लगती। यहां गोल्ड पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) भी नहीं है। इसके अलावा चीन ने रूसी सोने पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ऐसे में रूस को चीन तक पहुंचने का एक नया रास्ता मिल गया है।

1998 के बाद रूस के गोल्ड रिजर्व में सबसे बड़ी गिरावट रूस का सोना निर्यात ऐसे समय बढ़ा है, जब उसका अपना सरकारी गोल्ड रिजर्व भी घट रहा है। 'द मॉस्को टाइम्स' के मुताबिक, रूस के सेंट्रल बैंक ने 2026 में अपने रिजर्व से करीब 60 टन सोना बेचा है।

इसमें दूसरी तिमाही में 21.8 टन और तीसरी तिमाही में 18.7 टन सोने की बिक्री शामिल है। यह 1998 के बाद यानी करीब 28 साल बाद रूस के गोल्ड रिजर्व में सबसे बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1998 में रूस ने घरेलू सरकारी कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट किया था। उस समय देश गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा था। यूक्रेन की विदेशी खुफिया सेवा ने भी पहले दावा किया था कि दिसंबर 2025 से रूस का गोल्ड रिजर्व करीब 62 टन घटा है। यह 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। एजेंसी के मुताबिक, तेल और गैस से होने वाली कमाई घटने और सैन्य खर्च बढ़ने से रूस के बजट पर दबाव बढ़ा है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन भेजे गए कुछ सोने का स्रोत रूस का सेंट्रल बैंक रिजर्व हो सकता है। हालांकि, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। चीन ने अक्टूबर में खरीदा 26 टन सोना एक तरफ रूस सोना बेच रहा है, तो दूसरी तरफ चीन लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के सीनियर एनालिस्ट क्रिशन के मुताबिक, चीन ने अक्टूबर में 26 टन सोना खरीदा है। इसके बाद चीन का कुल आधिकारिक गोल्ड रिजर्व बढ़कर 2,435 टन हो गया है। यह फ्रांस के गोल्ड रिजर्व से सिर्फ 2 टन कम है।