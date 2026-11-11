Gold Silver Price Today: सोना-चांदी महंगा, ₹5000 तक चढ़े दाम; खरीदने से पहले चेक करें 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver Price Hike: दीवाली की छुट्टियों के बाद घरेलू बाजारों में आज बुधवार, 11 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,400 रुपए और चांदी 5,000 रुपए तक महंगी (gold silver price today) हो गई है। वहीं, ग्लोबल मार्केट कॉमेक्स पर भी सोना 0.52% और चांदी 2.20% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि, अमेरिकी महंगाई और फेडरल रिजर्व की सख्त नीतियों के चलते वैश्विक स्तर पर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।

क्या हैं गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट? सुबह 11.30 बजे तक MCX पर गोल्ड में 0.90% यानी 1268 रुपए (gold price hike) की तेजी दर्ज हुई और कीमत 1,41,793 रुपए प्रति 10 ग्राम (gold price today) हो गई। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 1,41,958 रुपए और लो लेवल 1,41,120 रुपए रहा। जबकि पिछले दिन यह 1,40,525 रुपए पर क्लोज हुआ था।

वहीं, चांदी में 2.78% यानी 4898 रुपए का उछाल (silver price hike) आया। कीमत 1,87,474 रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) हो गई। कोराबी सत्र के दौरान इसका हाई लेवल 1,87,770 रुपए और लो लेवल 1,85,290 रुपए रहा। पिछले दिन यह 1,82,576 रुपए पर क्लोज हुई थी।

आपके शहर में कहां पहुंचे दाम? शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो नई दिल्ली ₹141,850 ₹130,029 ₹106,388 ₹187,710 मुंबई ₹142,090 ₹130,249 ₹106,568 ₹188,030 पटना ₹142,010 ₹130,176 ₹106,508 ₹187,930 जयपुर ₹142,070 ₹130,231 ₹106,553 ₹188,010 कानपुर ₹142,130 ₹130,286 ₹106,598 ₹188,080 लखनऊ ₹142,130 ₹130,286 ₹106,598 ₹188,080 भोपाल ₹142,240 ₹130,387 ₹106,680 ₹188,230 इंदौर ₹142,090 ₹130,249 ₹106,568 ₹188,130 चंडीगढ़ ₹142,090 ₹130,249 ₹106,568 ₹188,030 रायपुर ₹142,030 ₹130,194 ₹106,523 ₹187,960 गोल्ड-सिल्वर में क्यों आई तेजी? कोटक नियो के कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च हेड अनिंद्य बनर्जी के अनुसार, अमेरिका में अक्टूबर की हेडलाइन महंगाई 0.4% और कोर महंगाई 0.3% रही, जो अनुमान से अधिक है। इसके कारण अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड यील्ड में मजबूती आई, जिससे कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ गया है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने भारतीय बाजार को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बढ़ती उम्मीदें पूरी तरह थमी नहीं हैं।