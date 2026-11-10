Gold Hallmarking New Rules: दिल्ली, यूपी-बिहार समेत 5 राज्यों में बदले गोल्ड खरीदने के नियम, आपके शहर में हुए लागू?

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| अगर आप आने वाले दिनों में सोना या सोने के गहने खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। उपभोक्ता मामलों के विभाग (Department of Consumer Affairs) ने सोने के खरीदारों और ज्वैलर्स के लिए एक अहम अपडेट जारी करते हुए गोल्ड ज्वैलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020 में बड़ा संशोधन किया है।

सरकार ने इस चौथे संशोधन के तहत देश के 6 नए जिलों को अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में शामिल कर लिया है, जिसके बाद अब देश भर में अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिलों की कुल संख्या बढ़कर 398 हो गई है।

लिस्ट में जोड़े गए 6 नए जिले यह नया संशोधन 2 नवंबर 2026 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया था और इसे 3 नवंबर 2026 को गजट में प्रकाशित किया गया था। इस नए आदेश के मुताबिक, जिन 6 नए जिलों को इस सूची में जोड़ा गया है, वहां के ज्वैलर्स और खरीदारों पर ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं।

मंत्रालय की ओर से जारी इस महत्वपूर्ण आदेश पर अतिरिक्त सचिव ऋचा मिश्रा के हस्ताक्षर हैं, जिसे फाइल नंबर V-6/1/2017-BIS(Part-2) के तहत जारी किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले 3 अगस्त 2026 को जारी तीसरे संशोधन के जरिए देश के 392 जिलों को इस दायरे में लाया गया था, जो अब बढ़कर 398 हो गए हैं। यह पूरा नेटवर्क देश के 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैला हुआ है।

बिहार: इस राज्य के पश्चिम चंपारण (West Champaran) जिले को सूची में नया जोड़ा गया है, जिससे अब बिहार में कुल 26 जिले हॉलमार्किंग के अनिवार्य दायरे में आ गए हैं।

इस राज्य के पश्चिम चंपारण (West Champaran) जिले को सूची में नया जोड़ा गया है, जिससे अब बिहार में कुल 26 जिले हॉलमार्किंग के अनिवार्य दायरे में आ गए हैं। दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहले से ही कई जिले शामिल थे, और अब इसमें दक्षिण-पश्चिम दिल्ली (South West Delhi) को भी जोड़ दिया गया है (जबकि दक्षिण-पूर्व दिल्ली पहले से ही इस सूची का हिस्सा था)। इसके साथ ही दिल्ली में कुल 9 जिले इसके तहत कवर हो गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहले से ही कई जिले शामिल थे, और अब इसमें दक्षिण-पश्चिम दिल्ली (South West Delhi) को भी जोड़ दिया गया है (जबकि दक्षिण-पूर्व दिल्ली पहले से ही इस सूची का हिस्सा था)। इसके साथ ही दिल्ली में कुल 9 जिले इसके तहत कवर हो गए हैं। गुजरात: इस पश्चिमी राज्य के पंचमहाल (Panchmahal) जिले को इस बार शामिल किया गया है, जिससे गुजरात में कुल 26 जिले इस नियम के अंतर्गत आ गए हैं।

इस पश्चिमी राज्य के पंचमहाल (Panchmahal) जिले को इस बार शामिल किया गया है, जिससे गुजरात में कुल 26 जिले इस नियम के अंतर्गत आ गए हैं। उत्तर प्रदेश: देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक यूपी में इस बार दो अहम जिलों बुलंदशहर (Bulandshahr) और संत कबीर नगर (Sant Kabir Nagar) को जगह मिली है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जो देश भर में सबसे ज्यादा हैं।

देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक यूपी में इस बार दो अहम जिलों बुलंदशहर (Bulandshahr) और संत कबीर नगर (Sant Kabir Nagar) को जगह मिली है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जो देश भर में सबसे ज्यादा हैं। उत्तराखंड: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग (Rudraprayag) जिले को नया जोड़ा गया है, जिससे अब राज्य के कुल 8 जिले अनिवार्य हॉलमार्किंग के दायरे में आ गए हैं। देशभर में क्या है स्थिति? इन 6 नए जिलों के जुड़ने के साथ ही अब भारत के 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के कुल 398 जिलों में बिना हॉलमार्क के सोने के गहने बेचना गैरकानूनी हो गया है। इस व्यापक सूची में आंध्र प्रदेश (18 जिले), असम (12), चंडीगढ़ (1), छत्तीसगढ़ (5), गोवा (2), हरियाणा (21), हिमाचल प्रदेश (4), जम्मू-कश्मीर (5), झारखंड (7), कर्नाटक (20), केरल (14), मध्य प्रदेश (19), महाराष्ट्र (30), ओडिशा (12), पुडुचेरी (2), पंजाब (20), राजस्थान (26), तमिलनाडु (32), तेलंगाना (13), त्रिपुरा (3) और पश्चिम बंगाल (22) के प्रमुख जिले पहले से ही शामिल हैं।