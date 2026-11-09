Gold Silver Price Today: दीवाली के बाद चमक उठा सोना-चांदी, कितने बढ़े दाम? खरीदने से पहले चेक करें ताजा रेट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver News Today: दीवाली के बाद सोने-चांदी की चमक बढ़ गई। सोमवार को वायदा बाजार में सोना 1,800 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ, जबकि चांदी की कीमत में करीब 4,300 रुपए तक का उछाल (gold silver price today) आया। वहीं ग्लोबल मार्केट में सोना 1.25% और चांदी 1.66% महंगी हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में मजबूती और निवेशकों की नई खरीदारी से दोनों कीमती धातुओं को सपोर्ट मिला।

आपके शहर में क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के दाम? शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) नई दिल्ली ₹143,680 ₹131,707 ₹107,760 मुंबई ₹143,990 ₹131,991 ₹107,993 पटना ₹143,850 ₹131,863 ₹107,888 जयपुर ₹143,970 ₹131,973 ₹107,978 कानपुर ₹143,910 ₹131,918 ₹107,933 लखनऊ ₹143,910 ₹131,918 ₹107,933 भोपाल ₹144,020 ₹132,018 ₹108,015 इंदौर ₹144,140 ₹132,128 ₹108,105 चंडीगढ़ ₹143,820 ₹131,835 ₹107,310 रायपुर ₹143,020 ₹131,835 ₹107,865 आपके शहर में चांदी के दाम कहां पहुंचे? शहर चांदी प्रति किलो नई दिल्ली ₹187,060 मुंबई ₹187,420 पटना ₹187,280 जयपुर ₹187,390 कानपुर ₹187,270 लखनऊ ₹187,270 भोपाल ₹187,420 इंदौर ₹187,620 चंडीगढ़ ₹186,950 रायपुर ₹186,960 सोना ₹1.44 लाख के पार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 1,848 रुपए यानी 1.26% बढ़कर 1,44,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर (gold price today) पहुंच गया। कारोबार के दौरान सोने के 1,007 लॉट का लेनदेन हुआ। विश्लेषकों के मुताबिक, बाजार में नए सौदे होने और मजबूत हाजिर मांग से कीमतों में तेजी आई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने का वायदा भाव 1.43% चढ़कर 4,128.83 डॉलर प्रति औंस हो गया।