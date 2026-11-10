MCX खुलते ही गोल्ड-सिल्वर क्रैश, सोना ₹1.41 लाख पर आया; ₹1.85 लाख रह गई चांदी की कीमत

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: दीवाली के दूसरे दिन यानी मंगलवार 10 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। शाम 5 बजे MCX पर ट्रेडिंग शुरू होते ही सोना-चांदी क्रैश हो गया। सोना 1300 रुपए और चांदी 1800 रुपए सस्ती हो गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 4 दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 0.88% टूट गया और कीमत 1,41,858 रुपए (gold price today) हो गई। वहीं चांदी 0.90% गिर गई और कीम 1,85,448 रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) हो गई। *खबर अपडेट हो रही है*