बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| सोने और चांदी के बाजार में इन दिनों ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 मई 2026 को सोना-चांदी न खरीदने की अपील (PM Modi appeal on gold) किए जाने के करीब 200 दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 10 मई से लेकर 25 नवंबर 2026 के बीच घरेलू बाजार में सोना करीब 35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,51,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई। इतना ही नहीं, देश में सोने का आयात (Gold Import) भी करीब 40% तक गिर गया है।

15 महीने के निचले स्तर पर कीमतें आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 मई 2026 को एमसीएक्स (MCX) पर सोना 1.52 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.88 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर के आसपास थी। लेकिन 25 नवंबर 2026 को कीमतें लुढ़ककर 15 महीने के निचले स्तर पर आ गईं। इस दौरान ग्लोबल मार्केट में सोना 3,450 डॉलर और चांदी 37 डॉलर प्रति औंस तक गिर गई, जबकि एमसीएक्स पर सोना 1.17 लाख रुपये और चांदी 1.37 लाख रुपए पर आ गई।

MCX पर आज क्या हैं ताजा रेट? हालांकि, निचले स्तरों पर खरीदारी लौटने से बाजार में फिर तेजी आई है। शुक्रवार, 27 नवंबर को एमसीएक्स पर सोना 3,559 रुपए उछलकर 1,28,128 रुपए (gold price today) प्रति 10 ग्राम और चांदी 8,408 रुपए महंगी होकर 1,54,251 रुपए प्रति किलोग्राम (silver price today) पर पहुंच गई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक गिरावट के पीछे मिडिल ईस्ट और रूस-यूक्रेन युद्ध, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी और एआई (AI) शेयरों की तेजी मुख्य वजहें रही हैं।

गिरावट की असली वजह: नितिन केडिया के मुताबिक, कीमतों में आई यह गिरावट मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय कारणों से हुई है। जिनमें मिडिल ईस्ट वॉर, होर्मुज स्ट्रेट पर बढ़े तनाव और क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने बताया कि हाल के हफ्तों में जब दाम नीचे आए हैं, तो लोगों ने जमकर खरीदारी भी की है।

शादियों के सीजन का असर: देश में चल रहे वेडिंग सीजन पर उन्होंने कहा कि इस सीजन में करीब 52 लाख शादियां होनी हैं, जिसके चलते बाजार में अच्छी मांग देखने को मिल रही है। बढ़ी हुई डिमांड के कारण भारत में सोने-चांदी पर प्रीमियम (अतिरिक्त शुल्क) बढ़ सकता है।

नए साल तक क्या रहेगा भाव: सोने-चांदी के आउटलुक (gold silver outlook) पर बात करते हुए हुए नितिन केडिया ने बताया कि 9 दिसंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अहम बैठक होने वाली है, जो सोने और चांदी की अगली दिशा तय करेगी। नए साल तक एमसीएक्स पर सोना 1,22,000 से 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,45,000 से 1,85,000 रुपए प्रति किलोग्राम के दायरे में कारोबार कर सकती है।