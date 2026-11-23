रंग लाई पीएम मोदी की अपील! अप्रैल-अक्टूबर में सोने का आयात 40% गिरा; हाई से 65 लाख रुपये/KG सस्ता हुआ गोल्ड
सोने-चांदी की कीमतों में रिकवरी के बीच, अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत का सोने का आयात पिछले साल की तुलना में 40% घट गया है। सीटीआई अध्यक्ष बृजेश गोयल ने इस गिरावट का कारण पीएम मोदी की अपील और सोने की कीमतों में ₹65 लाख प्रति किलोग्राम तक की कमी को बताया।
HighLights
अप्रैल-अक्टूबर में सोने का आयात 40% कम हुआ।
सोने की कीमत ₹65 लाख प्रति किलोग्राम तक गिरी।
पीएम मोदी की अपील से आयात में कमी आई।
नई दिल्ली। सोने-चांदी (Gold-Silver) में पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट पर 23 नवंबर को ब्रेक लग गया और निचले स्तरों से गोल्ड और सिल्वर में रिकवरी देखने को मिली व कीमतों में तेजी आई। इस बीच सोने के निर्यात पर एक अपडेट आया। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत में सोने का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम हो गया है। इन सात महीनों में देश ने 24.7 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना खरीदा।
गोयल के अनुसार, भारत ने अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच 41.24 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना आयात किया, जबकि इस वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 24.7 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 16.46 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े चालू वित्त वर्ष में सोने की खरीद में उल्लेखनीय कमी दर्शाते हैं।
कितना रहा सोने का आयात?
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात लगभग 72 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2026-27 में इसकी खरीद 35 अरब अमेरिकी डॉलर से 40 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच रहने का अनुमान है। गोयल ने सोने की खरीद में गिरावट का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को बताया और कहा कि व्यापार के आंकड़ों में यह कमी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने सोने की कीमतों में गिरावट का भी जिक्र किया, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए कीमती धातु खरीदना आसान हो गया है।
65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता
गोयल के अनुसार, पीएम मोदी की अपील के समय सोने की कीमत लगभग 1.90 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो तब से घटकर लगभग 1.25 करोड़ रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है, यानी लगभग 65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है।
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उन्होंने कहा कि कीमतों में बदलाव से ज्वैलर्स और व्यापारियों को त्योहारों और शादियों के मौसम में अपने स्टॉक को व्यवस्थित करने में मदद मिली है, जबकि उपभोक्ता अपेक्षाकृत कम कीमतों पर सोना खरीद पा रहे हैं। गोयल ने कहा कि इस साल लगभग 52 लाख शादियों के माध्यम से शादी के मौसम में लगभग 6 लाख करोड़ रुपये का कारोबार होने की उम्मीद है।
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