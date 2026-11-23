नई दिल्ली। सोने-चांदी (Gold-Silver) में पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट पर 23 नवंबर को ब्रेक लग गया और निचले स्तरों से गोल्ड और सिल्वर में रिकवरी देखने को मिली व कीमतों में तेजी आई। इस बीच सोने के निर्यात पर एक अपडेट आया। चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने बताया कि इस वर्ष अप्रैल-अक्टूबर के दौरान भारत में सोने का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत कम हो गया है। इन सात महीनों में देश ने 24.7 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना खरीदा।

गोयल के अनुसार, भारत ने अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच 41.24 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का सोना आयात किया, जबकि इस वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 24.7 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 16.46 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े चालू वित्त वर्ष में सोने की खरीद में उल्लेखनीय कमी दर्शाते हैं।

कितना रहा सोने का आयात? उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात लगभग 72 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2026-27 में इसकी खरीद 35 अरब अमेरिकी डॉलर से 40 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच रहने का अनुमान है। गोयल ने सोने की खरीद में गिरावट का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को बताया और कहा कि व्यापार के आंकड़ों में यह कमी साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने सोने की कीमतों में गिरावट का भी जिक्र किया, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों दोनों के लिए कीमती धातु खरीदना आसान हो गया है।