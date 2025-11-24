Gold vs SIP किसमें निवेश करने में है फायदा, क्या है दोनों के फायदे और नुकसान; यहां जानें सब
आज निवेश के लिए कई विकल्प मौजूद है। लेकिन कौन-सा हमारे लिए सही है, इसका निर्णय ले पाना थोड़ा कठिन है। म्यूचुअल एसआईपी निवेशकों के बीच अब पॉपुलर होने लगी है। वही गोल्ड में हम सादियों से पैसा लगाते आ रहे हैं। लेकिन भविष्य के लिए क्या ज्यादा सही है और हमें किसे चुनना चाहिए, आइए समझते हैं।
नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड एसआईपी और गोल्ड दोनों ही निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प है। सादियों से हम गोल्ड में निवेश करते आ रहे हैं। वही म्यूचअल फंड में हमने कुछ सालों से भरोसा करना शुरू किया है। हालांकि ये बात ध्यान देने वाली है कि म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसलिए ये कम या ज्यादा हो सकता है।
लेकिन सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। इससे नेगिटिव रिटर्न मिलने के चांस कम है। सोने में लगाया पैसा अक्सर बढ़ता ही है। चलिए दोनों के फायदे और नुकसान से समझें कि आपके लिए क्या बेहतर है?
सोने के फायदे
जब भी विश्व अस्थिरता बढ़ती है, लोग सोने की ओर भागने लगते हैं। सोने को स्थिर निवेश विकल्प माना गया है। हमारे देश में सोना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि इसे परंपरागत उद्देश्यों से खरीदा जाता है।
सोने में कितना रिटर्न मिल सकता है या मिलता है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पिछले साल ही 24 कैरेट सोने की कीमत 70 से 80 हजार रुपये के आसपास थी। लेकिन अब इसकी कीमत 1,20,000 रुपये से 122,000 रुपये के आसपास पहुंच गई है।
हालांकि इस साल सोने ने उम्मीद से भी बेहतर रिटर्न दिया है। ऐसा रिटर्न बीते कई सालों में सोने ने नहीं दिया।
आज आपको गोल्ड में निवेश के लिए फिजिकल गोल्ड खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ईटीएफ या म्यूचुअल फंड गोल्ड के जरिए भी सोने में निवेश कर सकते हैं।
नुकसान
- अगर कोई फिजिकल गोल्ड लेता है, तो उसे 3 फीसदी टैक्स, मैकिंग चार्ज इत्यादि देना पड़ेगा। सोने के सिक्के में भी मेकिंग चार्ज लगाया जाता है। हालांकि ये गोल्ड ज्वैलरी जितना नहीं होता। अगर आप मेकिंग चार्ज से बचना चाहते हैं तो गोल्ड बार खरीद सकते हैं।
- फिजिकल गोल्ड को स्टोर करना मुश्किल है। इसका हमेशा चोरी होने का खतरा बना रहता है।
- गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने भी आपको कई तरह के चार्ज देने पड़ते हैं।
SIP के फायदे
- म्यूचुअल फंड एसआईपी के जरिए आप किस्तों में पैसा निवेश कर सकते हैं। आज आप एसआईपी के जरिए 100 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं।
- म्यूचुअल फंड में न्यूनतम अनुमानित रिटर्न 12 से 14 फीसदी मिल जाता है। हालांकि ये रिटर्न बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है।
- आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी के जरिए निवेश कर सकते हैं।
नुकसान
- इसमें मिलने वाले रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।
- क्योंकि मार्केट में कई फंड्स उपलब्ध है, इसलिए सही फंड का चुनाव करना मुश्किल हो जाता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।