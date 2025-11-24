Gold vs SIP किसमें निवेश करने में है फायदा, क्या है दोनों के फायदे और नुकसान; यहां जानें सब

नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड एसआईपी और गोल्ड दोनों ही निवेशकों का पसंदीदा निवेश विकल्प है। सादियों से हम गोल्ड में निवेश करते आ रहे हैं। वही म्यूचअल फंड में हमने कुछ सालों से भरोसा करना शुरू किया है। हालांकि ये बात ध्यान देने वाली है कि म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर करता है। इसलिए ये कम या ज्यादा हो सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लेकिन सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है। इससे नेगिटिव रिटर्न मिलने के चांस कम है। सोने में लगाया पैसा अक्सर बढ़ता ही है। चलिए दोनों के फायदे और नुकसान से समझें कि आपके लिए क्या बेहतर है?

सोने के फायदे जब भी विश्व अस्थिरता बढ़ती है, लोग सोने की ओर भागने लगते हैं। सोने को स्थिर निवेश विकल्प माना गया है। हमारे देश में सोना सिर्फ निवेश का जरिया नहीं है, बल्कि इसे परंपरागत उद्देश्यों से खरीदा जाता है।

सोने में कितना रिटर्न मिल सकता है या मिलता है। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पिछले साल ही 24 कैरेट सोने की कीमत 70 से 80 हजार रुपये के आसपास थी। लेकिन अब इसकी कीमत 1,20,000 रुपये से 122,000 रुपये के आसपास पहुंच गई है।