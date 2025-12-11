Language
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:31 PM (IST)

    Gold Silver Price: MCX पर सोना-चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, गोल्ड ₹1.32 लाख के पार, चांदी ₹2 लाख के करीब पहुंची

    Gold Silver Price Today: अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेड रिजर्व द्वारा ब्याज दरें घटाने के बाद गुरुवार को सोना-चांदी में तूफानी तेजी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोना-चांदी ने गुरुवार रात 10.50 बजे के आसपास दोनों ही धातुएं ऑल टाइम हाई पर पहुंच गईं। जहां 24 कैरेट गोल्ड 2.02% के उछाल के साथ 2626 रुपए की बढ़ोतरी हुई और कीमत 1,32,422 रुपए (Gold rate today) प्रति 10 ग्राम हो गई। ट्रेडिंग के दौरान गोल्ड ने 1,32,497 रुपए के साथ ऑल टाइम (Gold Price today) हाई बनाया। जबकि 1,30,119 रुपए के साथ दिनभर का लो लेवल रहा। पिछले दिन इसकी कीमत 1,29,796 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

    दिनभर में चांदी 2 लाख के करीब पहुंची
    वहीं चांदी ने दिन में लगातार तीसरी बार ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड को छुआ और पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 1,98,786 रुपए प्रति किलोग्राम (Silver rate today) पर आ गई। यानी चांदी 2 लाख रुपए का आंकड़ा छूने में महज 1214 रुपए दूर है। गुरुवार को खबर लिखे जाने तक चांदी में 5.18% का जबरदस्त उछाल आया और एक झटके में इसकी कीमत 9280 रुपए बढ़ गई। पिछले कारोबारी दिन यह 1,88,735 रुपए (Silver price today) पर क्लोज हुई थी।

    *खबर अपडेट हो रही है*

