Gold Silver Price: सोना 6700 रुपए सस्ता हुआ तो चांदी में 18500 रुपए की भारी गिरावट; अब क्या है कीमत?

नई दिल्ली| Gold Silver Price: त्योहारी सीजन से पहले सोना-चांदी की कीमतें जितनी रफ्तार से बढ़ रही थीं, अब उतनी ही तेजी से कीमतें गिर रही हैं। जहां अंतरराष्ट्रीय बाजार में 12 साल की रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हुई तो वहीं घरेलू बाजार में भी सोना-चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड कमी दर्ज हुई है। इंडिया बुलियन एंड एसोसिएशन ज्वैलर्स (IBJA) पर 24 कैरेट गोल्ड में 2823 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज हुई। जबकि चांदी में 7599 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी कमी आई।

IBJA पर आज क्या सोना-चांदी का भाव? Gold Silver Price Today: आज गोवर्धन पूजा के दिन IBJA पर 24 कैरेट सोने (Gold Price Today) का भाव 1,23,907 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो पिछले कारोबारी सत्र के दौरान 126730 रुपए था। इसमें 2893 रुपए की कमी आई। ठीक इसी तरह 22 कैरेट गोल्ड में 2586 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। इसकी कीमत 1,23,499 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी में 1,51,501 रुपए प्रति किलोग्राम (Silver Price Today) तक पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान इसकी कीमत 1,60,100 रुपए प्रति किलोग्राम थी। यानी इसमें 7599 रुपए की भारी गिरावट आई है।

MCX पर आज सोना-चांदी में तेज गिरावट की उम्मीद Gold Price on MCX: सोने की कीमत में 0.94% की गिरावट देखी गई, जो 4085 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जो हाल के उच्चतम स्तर 4381 डॉलर से 300 डॉलर कम है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में 12 साल की रिकॉर्ड गिरावट के बाद, आज MCX पर शाम 5 बजे सोने और चांदी में तेज गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद है। अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता, मजबूत डॉलर, और भारत में मौसमी मांग खत्म होने से कीमतें प्रभावित हुईं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचे पोजीशन स्तरों ने बिकवाली को बढ़ावा दिया, लेकिन दीर्घकालिक सकारात्मक कारक कीमतों को समर्थन दे सकते हैं।