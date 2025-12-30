Gold Price Today: चांदी चमकी तो सोने ने भी मारी छलांग, जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

नई दिल्ली। 30 दिसंबर, मंगलवार को चांदी में ताबड़तोड़ तेजी है। इसके साथ ही सोने में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह से ही चांदी में 9000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। सुबह 10.30 बजे चांदी में 9323 रुपये प्रति किलो की तेजी है।

आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है? Gold Price Today: कितना है सोने की कीमत? एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे 10 ग्राम सोने का दाम 1,35,770 रुपये चल रहा है। इसमें 828 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 1,35,292 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,36,044 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है।