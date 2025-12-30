Language
    Gold Price Today: चांदी चमकी तो सोने ने भी मारी छलांग, जानें अपने शहर का लेटेस्ट रेट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 10:47 AM (IST)

    30 दिसंबर, मंगलवार को चांदी (Silver Price Today) में ताबड़तोड़ तेजी है। इसके साथ ही सोने (Gold Price Today) में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह से ही च ...और पढ़ें

    Hero Image

    नई दिल्ली। 30 दिसंबर, मंगलवार को चांदी में ताबड़तोड़ तेजी है। इसके साथ ही सोने में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुबह से ही चांदी में 9000 रुपये प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। सुबह 10.30 बजे चांदी में 9323 रुपये प्रति किलो की तेजी है। 

    आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपके शहर में सोने और चांदी का भाव कितना चल रहा है?

    Gold Price Today: कितना है सोने की कीमत?

    एमसीएक्स में सुबह 10.30 बजे 10 ग्राम सोने का दाम 1,35,770 रुपये चल रहा है। इसमें 828 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी है। सोने ने अब तक 1,35,292 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,36,044 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    Silver Price Today: कितनी है चांदी की कीमत?

    सुबह 10.30 बजे के आसपास 1 किलो चांदी की कीमत 2,33,361 रुपये चल रही है। इसमें 8932 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी है। चांदी ने अब तक 2,31,100 रुपये प्रति किलो का लो रिकॉर्ड और 2,36,907 रुपये प्रति किलो का हाई रिकॉर्ड बनाया है। 

    आपके शहर में क्या है दाम?

    शहर सोने का भाव चांदी की कीमत
    पटना ₹135,870 ₹233,630
    जयपुर ₹135,920 ₹233,730
    कानपुर ₹135,980 ₹233,820
    लखनऊ ₹135,980 ₹233,820
    भोपाल ₹136,090 ₹234,000
    इंदौर ₹136,090 ₹234,000
    चंडीगढ़ ₹135,940 ₹233,760
    रायपुर ₹135,800 ₹233,510


    ऊपर दी गई टेबल के अनुसार कानपुर और लखनऊ में चांदी की कीमत सबसे अधिक है। इस समय 1 किलो चांदी का भाव 233,820 रुपये चल रहा है। इसके साथ ही रायपुर में चांदी का दाम सबसे कम है। यहां 1 किलो चांदी का भाव 2,33,510 रुपये है। 

    अगर सोने की बात करें तो रायुपर में सोना सबसे सस्ता मिल रहा है। यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 135,800 रुपये चल रही है। कानपुर और लखनऊ में सोने की कीमत सबसे ज्यादा है। यहां 10 ग्राम सोने का दाम 135,980 रुपये है। 




