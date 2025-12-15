Gold Silver Price: सोना-चांदी में फिर तूफानी तेजी, 4000 रुपए तक बढ़ गए दाम; आपके शहर में क्या हो गए ताजा रेट?

Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में सोमवार सुबह बाजार खुलते ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें फिर इन पर टिक गई हैं। सोमवार, 15 दिसंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली। फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना 1.18 फीसदी की बढ़त के साथ 1,578 रुपए चढ़कर 1,35,200 रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रेडिंग के दौरान गोल्ड 1,35,380 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा, जबकि लो लेवल 1,34,204 रुपए (gold price today) रहा। इससे पहले शुक्रवार, 12 दिसंबर को सोना 1,33,622 रुपए पर बंद हुआ था। चांदी ने फिर दिखाई तूफानी तेजी वहीं चांदी ने एक बार फिर तूफानी तेजी दिखाई। मार्च एक्सपायरी वाली चांदी 2.10 फीसदी उछलकर 4,041 रुपए मजबूत हुई और 1,96,892 रुपए (silver rate today) प्रति किलो पर ट्रेड करने लगी। कारोबार के दौरान इसका हाई लेवल 1,97,131 रुपए (silver price today) और लो लेवल 1,94,681 रुपए रहा।