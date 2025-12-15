Gold Silver Price: सोना-चांदी में फिर तूफानी तेजी, 4000 रुपए तक बढ़ गए दाम; आपके शहर में क्या हो गए ताजा रेट?
Gold Silver Price Today: सोना-चांदी की कीमतों में सोमवार सुबह बाजार खुलते ही जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जिससे निवेशकों और खरीदारों की नजरें फिर इन पर टिक गई हैं। सोमवार, 15 दिसंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिली। फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना 1.18 फीसदी की बढ़त के साथ 1,578 रुपए चढ़कर 1,35,200 रुपए (gold rate today) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।
ट्रेडिंग के दौरान गोल्ड 1,35,380 रुपए के हाई लेवल पर पहुंचा, जबकि लो लेवल 1,34,204 रुपए (gold price today) रहा। इससे पहले शुक्रवार, 12 दिसंबर को सोना 1,33,622 रुपए पर बंद हुआ था।
चांदी ने फिर दिखाई तूफानी तेजी
वहीं चांदी ने एक बार फिर तूफानी तेजी दिखाई। मार्च एक्सपायरी वाली चांदी 2.10 फीसदी उछलकर 4,041 रुपए मजबूत हुई और 1,96,892 रुपए (silver rate today) प्रति किलो पर ट्रेड करने लगी। कारोबार के दौरान इसका हाई लेवल 1,97,131 रुपए (silver price today) और लो लेवल 1,94,681 रुपए रहा।
पिछले कारोबारी दिन यानी 12 दिसंबर को चांदी 1,92,851 रुपए पर बंद हुई थी। खास बात यह है कि शुक्रवार को चांदी ने पहली बार 2,01,000 रुपए प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर को छुआ था। कीमतों में इस तेजी के बाद अब बाजार में आगे के रुख को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है।
|शहर
|सोना/10 ग्राम (24K)
|सोना/10 ग्राम (22K)
|सोना/10 ग्राम (18K)
|चांदी प्रति किलो
|पटना
|₹135,310
|₹124,034
|₹101,483
|₹196,690
|जयपुर
|₹135,370
|₹124,089
|₹101,528
|₹196,770
|कानपुर
|₹135,420
|₹124,135
|₹101,565
|₹196,850
|लखनऊ
|₹135,420
|₹124,135
|₹101,565
|₹196,850
|भोपाल
|₹135,530
|₹124,236
|₹101,648
|₹197,000
|इंदौर
|₹135,530
|₹124,236
|₹101,648
|₹197,000
|चंडीगढ़
|₹135,450
|₹124,163
|₹101,588
|₹197,230
|रायपुर
|₹135,390
|₹124,108
|₹101,543
|₹197,150
IBJA पर कितने बढ़े सोने-चांदी के दाम?
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिशन (IBJA) पर भी 24 कैरेट गोल्ड में उछाल आया और इसकी कीमत 2,873 रुपए बढ़कर 1,33,442 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। जो कि पिछले दिन 1,30,569 रुपए थी। वहीं चांदी में 559 रुपए की मामूली गिरावट आई और इसकी कीमत 1,92,222 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जो पिछले दिन 192,781 रुपए थी।
