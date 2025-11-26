Gold Silver Price: सोने-चांदी ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्ते के हाई लेवल पर पहुंचे दाम; आपके शहर में क्या हुई कीमत?
Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में फिर से उछाल आया है, जिससे कीमतें दो हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। वैश्विक बाजार में तेजी के कारण घरेलू बाजार में भी कीमतें बढ़ रही हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में सोने की कीमतों में बदलाव हुआ है। चांदी की कीमतों में भी तेजी आई है, जिसका असर निवेशकों और खरीदारों पर पड़ रहा है।
Gold Silver Price Hike Today: सोने-चांदी के दाम बुधवार को एक बार फिर तेज रफ्तार से चढ़े और घरेलू बाजार दो हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,200 रुपए उछलकर 1,30,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यह लगभग दो सप्ताह का हाई लेवल है। यह जानकारी अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने दी।
99.5% शुद्धता वाला सोना भी 1,200 रुपए चढ़कर 1,29,500 रुपए (Gold Silver Price) प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गया। इससे पहले 13 नवंबर को 99.9% और 99.5% वाला सोना क्रमशः 1,30,900 रुपए और 1,30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। सोने की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका से जुड़े आर्थिक संकेत बताए जा रहे हैं।
चांदी की कीमतों में भी उछाल जारी
वहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी का सिलसिला जारी है। बुधवार को चांदी 2,300 रुपए उछलकर 1,63,100 रुपए प्रति ( Silver Price Today) किलो (सभी कर मिलाकर) पर पहुंच गई। यह लगातार दूसरा दिन है जब चांदी के भाव में बड़ी तेजी देखने को मिली है। वैश्विक बाजार में भी कीमती धातुओं की चमक बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में हाजिर सोना 33.50 डॉलर बढ़कर 4,164.30 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। वहीं हाजिर चांदी 1.71% उछलकर 52.37 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी।
आपके शहर में क्या हैं आज के रेट?
|शहर
|सोना/10 ग्राम (24K)
|सोना/10 ग्राम (22K)
|सोना/10 ग्राम (18K)
|चांदी प्रति किलो
|पटना
|₹126,140
|₹115,628
|₹94,605
|₹1159,650
|जयपुर
|₹126,190
|₹115,674
|₹94,643
|₹159,710
|कानपुर
|₹126,240
|₹115,720
|₹94,680
|₹159,770
|लखनऊ
|₹126,240
|₹115,720
|₹94,680
|₹159,770
|भोपाल
|₹126,340
|₹115,812
|₹94,755
|₹159,900
|इंदौर
|₹126,340
|₹115,812
|₹94,755
|₹159,900
|चंडीगढ़
|₹126,180
|₹115,665
|₹94,635
|₹159,950
|रायपुर
|₹126,130
|₹115,619
|₹94,598
|₹159,880
एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों भाग रहे दाम?
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, "फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती की बढ़ती उम्मीदों के बीच सोने में तेजी जारी है और यह दो सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दो फेड अधिकारियों की नरम टिप्पणियों और कमजोर आर्थिक आंकड़ों ने कटौती की संभावना को और मजबूत किया है।"
बाजार जानकारों का कहना है कि अगर अमेरिकी फेड अगले महीने दरों में कटौती की ओर बढ़ता है, तो सोने-चांदी में और तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों की निगाह अब अगली फेड बैठक पर टिकी हुई है।
