Gold Silver Price: सोने-चांदी ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्ते के हाई लेवल पर पहुंचे दाम; आपके शहर में क्या हुई कीमत?

Gold Silver Price Hike Today: सोने-चांदी के दाम बुधवार को एक बार फिर तेज रफ्तार से चढ़े और घरेलू बाजार दो हफ्ते के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेजी के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,200 रुपए उछलकर 1,30,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यह लगभग दो सप्ताह का हाई लेवल है। यह जानकारी अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने दी।

99.5% शुद्धता वाला सोना भी 1,200 रुपए चढ़कर 1,29,500 रुपए (Gold Silver Price) प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) पर पहुंच गया। इससे पहले 13 नवंबर को 99.9% और 99.5% वाला सोना क्रमशः 1,30,900 रुपए और 1,30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। सोने की इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिका से जुड़े आर्थिक संकेत बताए जा रहे हैं।

चांदी की कीमतों में भी उछाल जारी वहीं चांदी की कीमतों में भी तेजी का सिलसिला जारी है। बुधवार को चांदी 2,300 रुपए उछलकर 1,63,100 रुपए प्रति ( Silver Price Today) किलो (सभी कर मिलाकर) पर पहुंच गई। यह लगातार दूसरा दिन है जब चांदी के भाव में बड़ी तेजी देखने को मिली है। वैश्विक बाजार में भी कीमती धातुओं की चमक बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में हाजिर सोना 33.50 डॉलर बढ़कर 4,164.30 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया। वहीं हाजिर चांदी 1.71% उछलकर 52.37 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी।