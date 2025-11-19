Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gold Silver Price: 3 दिन गिरने के बाद सोना-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक झटके में बढ़े ₹6200; क्या हैं नए रेट?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 07:27 PM (IST)

    Gold Silver Price Today: तीन दिनों की गिरावट के बाद सोना और चांदी की कीमतों में फिर से तेजी आई है। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में कीमतें बढ़ी हैं। MCX पर सोने में 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी में 3288 रुपए की बढ़ोतरी हुई। IBJA पर सोने में 2500 रुपए और चांदी में 6200 रुपए से ज्यादा का उछाल आया। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    Gold Silver Price Hike: 3 दिन गिरने के बाद सोना-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक झटके में बढ़े ₹6200; क्या हैं नए रेट?

    Gold Silver Price Hike: लगातार तीन दिन से जारी भारी गिरावट के बाद सोना-चांदी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक सोना-चांदी की कीमतें फिर चमक उठीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में गोल्ड में 1.21% की तेजी के साथ 4115.90 डॉलर पहुंच गया तो वहीं चांदी में 3 फीसदी की जबरदस्त तेजी देखी गई। वहीं MCX पर 24 कैरेट गोल्ड में 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। वहीं शाम 6.30 बजे तक चांदी में 3288 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा IBJA पर 24 कैरेट गोल्ड में 2500 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। जबकि चांदी में 6200 रुपए से ज्यादा का जबरदस्त उछाल आया। दिल्ली सर्राफा बाजार की बात करें तो यहां सोने की कीमत 1500 रुपए बढ़कर 1,27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमतों में भी तेजी आई और यह 4,000 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई। इससे स्थानीय सर्राफा बाजार में तीन दिन की गिरावट थम गई।

    MCX पर कितने बढ़े दाम? (Gold Silver Price MCX)

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर खबर लिखे जाने तक 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,23,695 रुपए (Gold Rate Today) पर ट्रेड कर रहा था। पिछले दिन इसकी कीमत 1,22,640 रुपए थी। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 1,24,194 रुपए प्रति 10 ग्राम और लो लेवल 1,22,546 रुपए रहा। चांदी की कीमत में 2% से ज्यादा की तेजी देखी गई। MCX पर यह 1,57,557 रुपए (Silver Rate Today) पर ट्रेड कर रही थी। इस दौरान इसका हाई लेवल 1,59,066 रुपए और लो लेवल 1,54,484 रुपए रही।

    यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission पर नया विवाद: सरकार बदल रही 10 साल की सैलरी-पेंशन साइकिल? कर्मचारी-पेंशनरों को क्या है टेंशन

    IBJA पर आई जबरदस्त तेजी (Gold Silver Price IBJA)

    इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर शाम 5 बजे के रेट के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड 2518 रुपए बढ़कर 1,23,884 रुपए (Gold Price Today) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मंगलवार को यह कीमत 1,21,366 रुपए थी। वहीं चांदी में 6270 रुपए की जबरदस्त तेजी आई और इसकी कीमत 1,58,120 रुपए प्रति किलोग्राम (Silver Price Today) पहुंच गई। एक दिन पहले इसकी कीमत 1,51,850 रुपए थी।

    आपके शहर में क्या हैं आज के दाम? (Gold Silver Rate Today)

    शहर सोना/10 ग्राम (24K) सोना/10 ग्राम (22K) सोना/10 ग्राम (18K) चांदी प्रति किलो
    पटना ₹124,220 ₹113,868 ₹93,165 ₹158,190
    जयपुर ₹124,230 ₹113,878 ₹93,173 ₹158,200
    कानपुर ₹124,280 ₹113,923 ₹93,210 ₹158,260
    लखनऊ ₹124,320 ₹113,960 ₹93,240 ₹158,410
    भोपाल ₹124,420 ₹114,052 ₹93,315 ₹158,540
    इंदौर ₹124,420 ₹114,052 ₹93,315 ₹158,540
    चंडीगढ़ ₹124,290 ₹113,933 ₹93,218 ₹158,370
    रायपुर ₹124,200 ₹113,850 ₹93,150 ₹158,160

    सोना-चांदी में तेजी पर क्या बोले एक्सपर्ट?

    एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने बताया कि बुधवार को सोने में तेजी आई, जिसे नए सिरे से सुरक्षित निवेश की मांग का समर्थन मिला। जबकि अमेरिकी श्रम बाजार में लगातार कमजोरी के संकेतों ने संभावित ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों को बनाए रखा। वैश्विक मोर्चे पर, हाजिर सोने ने लगातार दूसरे सत्र में अपनी बढ़त जारी रखी और 46.32 डॉलर बढ़कर 4,114.01 डॉलर प्रति औंस हो गया।

    कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी और जिंस शोध विश्लेषक कायनात चैनवाला ने बताया कि मंगलवार को सोना एक सप्ताह के निचले स्तर से उबरकर 4,065 डॉलर प्रति औंस से ऊपर बंद हुआ। इसे अमेरिका में रोजगार के कमजोर आंकड़ों और कई विलंबित वृहद आंकड़ों से पहले सतर्कता का समर्थन मिला। विदेशी व्यापार में हाजिर चांदी 3.09 प्रतिशत बढ़कर 52.26 डॉलर प्रति औंस हो गई।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US