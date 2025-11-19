Gold Silver Price: 3 दिन गिरने के बाद सोना-चांदी ने फिर पकड़ी रफ्तार, एक झटके में बढ़े ₹6200; क्या हैं नए रेट?

Gold Silver Price Hike: लगातार तीन दिन से जारी भारी गिरावट के बाद सोना-चांदी ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक सोना-चांदी की कीमतें फिर चमक उठीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में गोल्ड में 1.21% की तेजी के साथ 4115.90 डॉलर पहुंच गया तो वहीं चांदी में 3 फीसदी की जबरदस्त तेजी देखी गई। वहीं MCX पर 24 कैरेट गोल्ड में 1200 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। वहीं शाम 6.30 बजे तक चांदी में 3288 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

इसके अलावा IBJA पर 24 कैरेट गोल्ड में 2500 रुपए से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। जबकि चांदी में 6200 रुपए से ज्यादा का जबरदस्त उछाल आया। दिल्ली सर्राफा बाजार की बात करें तो यहां सोने की कीमत 1500 रुपए बढ़कर 1,27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमतों में भी तेजी आई और यह 4,000 रुपए बढ़कर 1,60,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई। इससे स्थानीय सर्राफा बाजार में तीन दिन की गिरावट थम गई।

MCX पर कितने बढ़े दाम? (Gold Silver Price MCX) मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर खबर लिखे जाने तक 5 दिसंबर की एक्सपायरी वाला गोल्ड 1,23,695 रुपए (Gold Rate Today) पर ट्रेड कर रहा था। पिछले दिन इसकी कीमत 1,22,640 रुपए थी। ट्रेडिंग के दौरान इसका हाई लेवल 1,24,194 रुपए प्रति 10 ग्राम और लो लेवल 1,22,546 रुपए रहा। चांदी की कीमत में 2% से ज्यादा की तेजी देखी गई। MCX पर यह 1,57,557 रुपए (Silver Rate Today) पर ट्रेड कर रही थी। इस दौरान इसका हाई लेवल 1,59,066 रुपए और लो लेवल 1,54,484 रुपए रही।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर शाम 5 बजे के रेट के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड 2518 रुपए बढ़कर 1,23,884 रुपए (Gold Price Today) प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मंगलवार को यह कीमत 1,21,366 रुपए थी। वहीं चांदी में 6270 रुपए की जबरदस्त तेजी आई और इसकी कीमत 1,58,120 रुपए प्रति किलोग्राम (Silver Price Today) पहुंच गई। एक दिन पहले इसकी कीमत 1,51,850 रुपए थी।