    Gold Silver Price Hike: दिनभर में ₹10400 महंगी हुई चांदी, सोना कितना महंगा? जानें अचानक क्यों आई तेजी

    By Jagran BusinessEdited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:54 PM (IST)

    Gold Silver Price Hike: दिनभर में ₹10400 महंगी हुई चांदी, सोना कितना महंगा? जानें अचानक क्यों आई तेजी

    एजेंसी, नई दिल्ली| वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने का घरेलू बाजारों पर भी दिखा है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, सोमवार को राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमतों में 10,400 रुपए की बढ़ोतरी (silver price delhi) दर्ज की गई और यह 2,14,500 रुपए (सभी करों सहित) के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसी तरह, सोने के मूल्य में 1,685 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। अब दिल्ली में सोने का मूल्य 1,38,200 रुपए (gold rate delhi) प्रति 10 ग्राम हो गया है।

    सोना-चांदी अचानक क्यों महंगा हुआ?

    एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी का कहना है कि सोना और चांदी में तेजी का रुख जारी है और सोमवार को दोनों ने एक और नया रिकार्ड उच्चतम (gold silver all time high) स्तर छुआ। उन्होंने कहा कि चांदी और सोने में निवेशकों की रुचि काफी बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें घट रही हैं, वित्तीय चिंताएं बढ़ रही हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था अधिक अनिश्चित होती जा रही है। इससे सुरक्षित संपत्ति की ओर रुख करने में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के कारण भी सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ी है।

    यह भी पढ़ें- Gold Silver Price: सोना-चांदी ने तोड़ा हर रिकॉर्ड, गोल्ड ₹1.38 लाख तो चांदी ₹2.14 लाख पार; जानें अपने शहर के ताजा भाव

    4,420.35 डॉलर पर पहुंचा स्पॉट गोल्ड

    वैश्विक बाजारों की बात करें तो स्पॉट गोल्ड 80.85 डॉलर या 1.86 प्रतिशत बढ़कर 4,420.35 डॉलर प्रति औंस (gold price today) के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसी तरह, स्पॉट चांदी 2.31 डॉलर (silver price today) या 3.44 प्रतिशत बढ़कर 69.45 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है।

    कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर सतीश डोंडापति ने कहा चांदी की रिकार्ड कीमतें मजबूत औद्योगिक मांग और बढ़ती निवेश मांग को दर्शाती हैं। आग्मोंट की रिसर्च प्रमुख रेनिशा चेनानी ने कहा का कहना है कि खनन में रुकावटें और वर्तमान में चांदी के सीमित भंडार गंभीर आपूर्ति की कमी पैदा कर रहे हैं। इससे चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं।

