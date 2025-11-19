Language
    Gold Silver Price: अचानक तेजी से क्यों गिरने लगे सोना-चांदी के दाम, क्या हैं कारण? सामने आईं 3 वजह!

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    Gold Silver Price Crash: शादियों के सीजन में भी सोना-चांदी के दामों में गिरावट जारी है। 18 नवंबर को लगातार चौथे दिन कीमतें गिरीं, जिसका असर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दिखा। एमसीएक्स पर सोना 1000 रुपये और चांदी 1500 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हुई। आईबीजेए पर भी गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट के कई कारण हैं, जिनमें वैश्विक बाजार की कमजोरी और घरेलू मांग में कमी शामिल हैं।    

    Gold Silver Price Crash: शादियों की सीजन में सोना-चांदी में एक बार फिर गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार, 18 नवंबर को लगातार चौथे दिन सोना-चांदी के दाम गिर गए। यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक में देखी गई। एमसीएक्स पर गोल्ड लगभग 1000 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी में 1500 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट दर्ज की गई। वहीं IBJA पर सोना 800 रुपए और चांदी में 2200 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखी गई। अब सवाल यह है कि आखिर वेडिंग सीजन में सोना-चांदी में गिरावट क्यों आ रही है? तो इसके एक-दो नहीं बल्कि तीन कारण हैं।

    *खबर अपडेट हो रही है...*

