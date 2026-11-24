बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आई तेजी महज एक दिन में ही हवा हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX Gold Silver Price) में आज, मंगलवार को गोल्ड और सिल्वर दोनों ही लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका चांदी के निवेशकों को लगा है। COMEX पर चांदी 3.35% यानी 1.435 डॉलर टूटकर 41.740 डॉलर पर आ गई, जबकि इसका पिछला स्तर 43.810 डॉलर था।

वहीं, सोने की चमक भी फीकी पड़ी है। कॉमेक्स गोल्ड 0.82% यानी 29.90 डॉलर की गिरावट के साथ 3,621.50 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, जो इससे पहले 3,676.70 डॉलर पर था। गोल्ड और सिल्वर के अलावा दूसरी कीमती धातुओं में भी भारी बिकवाली दिख रही है। कीमतों में अचानक आई इस बड़ी गिरावट ने सर्राफा बाजार में हलचल बढ़ा दी है।

भारत में कितना सस्ता हुआ सोना-चांदी? आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सुबह के सेशन में बंद रहा। लेकिन शाम 5 बजे खुलते ही सोने और चांदी के दाम गिर गए। सोना 1556 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4984 रुपए प्रति किलोग्राम (gold silver price today) तक सस्ता हो गया।

खबर लिखे जाने तक सोना 1,25,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड (gold rate today) करता दिखा। इस दौरान गोल्ड का हाई लेवल 1,25,549 रुपए रहा। जबकि पिछले दिन यह 1,25,996 रुपए (gold silver rate) पर क्लोज हुआ था। वहीं चांदी में 3% तक की गिरावट दर्ज हुई। शाम 5.30 बजे तक चांदी 3248 रुपए सस्ती होकर 1,50,969 रुपए प्रति किलोग्राम (silver rate today) पर कारोबार करती दिखी। कारोबारी सेशन के दौरा चांदी का लो लेवल 1,49,233 रुपए और हाई लेवल 1,51,150 रुपए था। जबकि पिछले दिन यह 1,54,217 रुपए (silver price today) पर क्लोज हुई थी।